Consiliul Fiscal, cel mai mare „hater“

Criticile Consiliului Fiscal (CF) la adresa măsurilor luate de Guvern au început să fie... cam prea pe față. „Vă amintiți că acum un an discutam despre neimpozitarea profitului reinvestit. Noi estimam un impact bugetar de 137 milioane lei în 2014, iar CF spunea 475 - 740 milioane lei, cu toate țintele bugetare afectate! Ei bine, CF n-a avut dreptate. Am stat foarte bine cu deficitul bugetar (sub 2% din PIB), iar încasările din impozitul pe profit au crescut cu 12%, față de 2013. Apoi am venit cu reducerea CAS. Aici a fost apocalipsa în trei acte, din punctul de vedere al CF. Am fost avertizați că există pericolul declanșării procedurii de deficit excesiv. Și uite că ne-am încadrat în ținte, ba chiar am colectat cu 6% mai mult. Acum, CF critică noul Cod Fiscal, dar, chiar de-ar avea dreptate, cine mai crede?“, spune consilierul pe probleme economice al premierului, fostul ministru de Finanțe Ioana Petrescu. Ea amintește și că încasările din primele trei luni ale anului curent sunt cu 3,3 miliarde lei peste program, mulțumită acțiunilor în forță ale Antifraudei, motiv pentru care nici partenerii internaționali ai României - FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială - nu prea mai au ce să comenteze. Relaxarea fiscală merge mai departe!