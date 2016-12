Consiliul Judeţean Constanţa a înfiinţat Poliţia Călare

PATRULĂ CĂLARE În lupta împotriva infractorilor din judeţul Constanţa va intra, în cel mai scurt timp, o nouă unitate de poliţie. Prezent la bilanţul activităţilor desfăşurate de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) în 2011, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a anunţat că a aprobat, ieri, înfiinţarea poliţiei călare. „Chiar dacă este criză, nu trebuie să dăm niciun pas înapoi, pentru că infractorii s-au specializat în Europa, respectiv Spania, Italia sau Germania, în toate domeniile, şi trebuie să fim cu un pas înaintea lor. Astăzi (n.r. - ieri) am hotărât înfiinţarea poliţiilor călare în Constanţa, respectiv Poliţia Călare Rurală şi Poliţia Călare Estivală. Poliţia Călare Rurală va funcţiona în cele 10 zone rurale (nouă în prezent, a zecea urmând să fie înfiinţată). Vor fi minim doi cai pe fiecare zonă. Proiectul include pregătirea poliţiştilor pentru a îngriji şi folosi aceşti cai, precum şi tot ce înseamnă dotări şi echipamente specifice. Eficienţa cailor s-a dovedit în toată lumea. Accesul cu caii se poate face cu uşurinţă în toate zonele izolate în care acţionează infractorii“, a declarat preşedintele CJC.

ATRACŢIE TURISTICĂ Cea de-a doua structură, Poliţia Călare Estivală, va funcţiona doar în sezonul estival şi va avea grijă ca atât turiştii cât şi constănţenii să nu cadă pradă infractorilor. „Vom patrula cu această poliţie călare în zonele limitrofe ale plajelor turistice ale litoralului românesc. Pot să intervină acolo unde poliţistul nu poate să intre cu maşina, motocicleta sau ATV-ul. Este o chestiune de prezenţă vizibilă a poliţiei şi de încredere şi siguranţă pe care o dă turiştilor. Vreau să vă spun că este şi un element de atracţie deosebită. Am vorbit cu agenţiile de turism să anunţe, la rândul lor, că, din 2012, litoralul românesc va avea Poliţie Călare Estivală. Eu cred că va fi un plus de încredere şi de atracţie pentru litoralul românesc. Vom lua atâţia cai cât sunt necesari pentru a acoperi tot litoralul, de la Vama Veche până la Năvodari. Vom avea cai aşa cum pot fi văzuţi peste tot în poliţiile Uniunii Europene“, a adăugat Nicuşor Constantinescu.

POLIŢIŞTI DOTAŢI CA-N FILME Tot ieri, poliţiştii din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale (SAS) şi cei din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale (SIC) au primit un cadou la care nici măcar nu visau din partea ATOP, structură aflată sub coordonarea Consiliului Judeţean Constanţa. Lucrătorii din cadrul SIC au primit zece camere foto de înaltă rezoluţie care pot să şi filmeze, zece unităţi UPS, stick-uri de memorie USB şi două laptopuri. Echipamentele în valoare de peste 20.000 de lei se vor dovedi foarte utile pentru laboratoarele criminalistice mobile. În acelaşi timp, alte câteva zeci de mii de euro au fost investiţi de CJC pentru siguranţa poliţiştilor care participă la operaţiuni speciale. SAS a primit 15 veste antiglonţ de ultimă generaţie, cu plăci ceramice, mai multe kituri pentru armele de asalt şi opt sisteme de ochire cu laser şi lanternă. „Vestele pot opri şi gloanţele armelor de vânătoare cu lunetă şi chiar glonţul de kalasnikov. Au plăci de ceramică antitraumă şi, faţă de celelate, au guler de protecţie a gâtului. Sunt cu patru kilograme mai uşoare decât celelalte. Sistemul de ochire cu laser point şi lanternă este foarte util. În plină acţiune nu ai cum să ocheşti mecanic, nu ai timp, iar cu point laserul îl poţi lua în ţintă foarte repede pe cel care poate să execute focul. Avem şi un kit care îmbracă tot corpul armei de asalt kalasnikov, pe care se poate monta lunetă şi lantena cu laser point“, a declarat cms. şef Emanoil Moraru, şeful SAS.

JUDEŢ MONITORIZAT VIDEO Pentru a întări siguranţa cetăţenilor atât din municipiul cât şi din judeţul Constanţa, CJC, prin intermediul ATOP, va demara un program prin care vor fi instalate mai multe sisteme de supraveghere video. „Am hotărât să realizăm sistem de monitorizare şi supraveghere video pe întreg teritorul judeţului Constanţa. În acest sens există deja un proiect pe care Consiliul Judeţean Constanţa l-a realizat şi depus pe baza programelor transfrontaliere în valoare de 1,5 milioane de euro şi care este în faza de eligibilitate. Dar, până se implementează acest proiect, am propus să demarăm un proiect mai mic, prin achiziţionarea acestor sisteme atât în municipiu cât şi în zonele importante ale judeţului Constanţa. Totodată, vrem să strângem şi mai mult legătura dintre firmele private de pază şi protecţie din judeţ cu Poliţia, pentru o mai bună colaborare, având în vedere că personalul din Poliţie este insuficient“, a declarat preşedintele CJC.

COLABORARE RELUATĂ „Mă bucur că odată cu numirea cms. şef Valentin Burlacu în funcţia de inspector şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa s-a reluat această colaborare şi cooperare cu ATOP-ul. Şi asta mai ales în condiţiile în care criminalitatea şi toate faptele antisociale au căpătat o anvergură deosebită în întreaga ţară. Această colaborare trebuie să continue şi să emane încredere cetăţenilor prin profesionalismul pe care îl au poliţiştii şi prin ajutorul pe care noi, autorităţile locale, putem să îl dăm“, a declarat Nicuşor Constantinescu. Preşedintele CJC a subliniat faptul că deşi autorităţile locale au sprijinit poliţia constănţeană, această relaţie s-a întrerupt brusc, în urmă cu câţiva ani buni, ca urmare a deciziilor haotice luate de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). „Am avut o colaborare cu domnul comandant Traian Jipa când am început şi am luat primele zece maşini ATOP pentru mediul rural şi primele 10 calculatoare şi tehnică de calcul, după care, după ce nu a mai fost chestorul Jipa, din motive care îmi scapă, nu am mai avut colaborare. La nivelul MAI s-au luat decizii de modificare a zonei rurale, decizii despre care noi, autorităţile teritoriale, nu am mai fost informaţi. Când am reluat colaborarea, cele zece maşini erau trase pe dreapta de doi ani pentru că nu mai aveau cauciucuri, nu mai aveau baterii, nu mai aveau asigurarea obligatorie, nu mai aveau nimic“, a menţionat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.