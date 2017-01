Consiliul Judeţean Constanţa îşi realege mîine preşedintele

Demersul prefectului Culeţu, îndreptat împotriva hotărîrii privind alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), l-a determinat pe preşedintele PRM Constanţa, totodată vicepreşedinte al CJC, Radu Comănici, să-l critice în termeni duri, ieri, într-o conferinţă de presă, pe reprezentantul Guvernului în teritoriu. Comănici îl acuză pe Culeţu că acţionează împotriva intereselor locuitorilor judeţului prin blocarea proiectelor de dezvoltare. Potrivit lui Comănici, prefectul execută comenzile Alianţei DA, în special ale PD, devenind o remorcă a acestui partid. În semn de protest, PRM Constanţa solicită demisia prefectului, pe motiv că acesta este preocupat de interesele politice şi economice ale propriei familii, nicidecum de cele ale judeţului. Pentru a se evita o nouă situaţie de criză la nivelul judeţului, în urma atacului în contencios administrativ înaintat de Culeţu, CJC îşi va realege, mîine, preşedintele. Comănici afirmă că Alianţa nu are nici o şansă să schimbe conducerea realeasă a CJC, întrucît PSD şi PRM sînt majoritari. Acţiunea prefectului este taxată de majoritatea liderilor politici constănţeni, care cred că cel care are de suferit de pe urma orgoliilor politice ale lui Culeţu este întregul judeţ. “Este o nebunie dusă la nesfîrşit. Dar atît poate să gîndească domnul Tărtăcuţă, atît face. Se va întruni iar CJC, va alege iar preşedinte, în mod sigur îl va alege iar pe domnul Nicuşor Constantinescu, pentru că noi am cîştigat alegerile. Asta trebuie să înţeleagă Tărtăcuţa Portocalie”, a declarat preşedintele PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre.

Preşedintele PRM Constanţa, totodată vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Radu Comănici, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că este total nemulţumit de faptul că prefectul Dănuţ Culeţu a hotărît să atace în instanţă hotărîrea privind alegerea preşedintelui Consiliului. “Iată că după. trei luni de război politic între Prefectură şi CJC, care nu este în beneficiul cetăţenilor, sîntem puşi în situaţia ca, vineri, la ora 13.00, să ţinem o nouă şedinţă a CJC şi să realegem preşedintele“, a declarat Comănici. El crede că, vineri, tot Nicuşor Constantinescu va fi reales preşedinte al CJC. “Este voinţa parteneriatului politic PSD-PRM. Prin urmare, nu s-a produs nici o schimbare şi nu au nici o şansă cei de la Alianţă să obţină altceva de la Consiliul Judeţean. În acest război politic, acţiunea prefectului de notificare a hotărîrii de alegere a preşedintelui CJC este lipsită de raţiune şi de temei juridic. Faptul că prefectul invocă faptul că nu a fost respectată procedura de alegere a preşedintelui, că n-ar fi fost votul secret, că unii consilieri nu ar fi intrat în cabină, este hilar. Acest demers al prefectului blochează activitatea CJC“.

Comănici a reiterat faptul că la nivelul CJC se află în derulare o serie de programe în interesul autorităţilor locale din judeţ. “Noi sîntem hotărîţi să reluăm aceste proiecte şi să ducem pînă la capăt mandatul dat de electorat în 2004, la alegerile locale. De fapt, este absurd ceea ce vrea Alianţa DA, pentru că electoratul a hotărît, cu o majoritate zdrobitoare, ca această formulă PSD-PRM să conducă şi să coordoneze activitatea CJC şi a autorităţilor locale din judeţ. Demersurile Alianţei sînt împotriva voinţei electoratului. Este clar că din 37 de consilieri judeţeni, 23 aparţin PSD şi PRM, iar Alianţa are numai 14! Întrebaţi-vă dacă Alianţa, cu 14 consilieri, poate fi îndreptăţită, conform legilor democratice, să conducă acest judeţ. Deci, toate demersurile sînt şicane politice, aşa cum se întîmplă şi la nivel central: instabilitate politică, discuţii colaterale, fără să se concentreze pe obiectivul principal privind integrarea în UE şi relansarea economiei“, a adăugat liderul PRM. Comănici a mai spus că Alianţa DA face acelaşi lucru şi în judeţul, prin reprezentantul Guvernului, Dănuţ Culeţu. “Îl ştiam ca fiind un om inteligent, dar cu ocazia aceasta a pierdut şansa de a confirma acest lucru. El se lasă împins în demersurile acestea de influenţele politice ale Alianţei, în special ale PD. Este, practic, o formulă ciudată. El, fost penelist, actualmente independent, pentru că legea îl obligă să fie independent, s-a postat acum la remorca PD“, a spus vicepreşedintele CJC. În opinia lui Comănici, PD a fost un element de instabilitate politică atît în guvernarea 1996-2000, cît şi în actuala guvernare. “În permanenţă s-au ocupat de hărţuirea politică a partenerilor. Îmi pare rău de PNL, pe care îl ştiam un partid mai raţional. Numai că, în frunte cu Puiu Haşotti şi ceilalţi, se lasă în corzile meciului politic din cadrul Alianţei DA“, a adăugat Comănici.

Potrivit lui Comănici, PRM Constanţa a decis să protesteze vehement împotriva unor astfel de demersuri, care, din punctul său de vedere, blochează activitatea CJC. “Cetăţenii trebuie să ştie că nu sîntem lăsaţi să punem în aplicare proiectele de dezvoltare ale judeţului. Cerem demisia prefectului Dănuţ Culeţu, pentru că nu onorează această funcţie, de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Se ocupă mai mult de interese politice şi economice proprii familiei lui. Am văzut în ultima vreme în presă că cei din anturajul şi din neamul lui, din clientela sa politică, sînt implicaţi în tot felul de activităţi economice necurate. A se înţelege că nu sîntem împotriva unor activităţi economice specifice economiei de piaţă, dar să fie respectate regulile şi să nu abuzeze de funcţia politică pe care o ocupă“, a mai spus Comănici.