Deputatul independent de Constanţa Dan Mocănescu a criticat ieri, într-o conferinţă de presă, noile măsuri luate de ministrul Mediului, Sulfina Barbu, pe litoral, în încercarea disperată de a salva litoralul românesc de eşecul în care tot ea l-a aruncat prin jocul de-a uite plaja, nu e plaja! ”Ministrul Big Brother pune mai nou camere de luat vederi pe plajă. Acum trebuie să vorbim în şoaptă pe plaja din ţara noastră. Nici nu mai sînt cuvinte să caracterizăm această măsură, venită parcă din sistemul securist, cu care ministrul are probabil multe legături. Nu mai rămîne decît să ne supravegheze apartamentele şi să ne monitorizeze intrările şi ieşirile din casă. Nu avem apă în sate, dar punem camere video pe plajă”, a declarat Mocănescu. El a mai arătat că, mai nou, Ministerul încearcă să dea vina pe autorităţile locale pentru faptul că nu au aprobat la timp planurile urbanistice zonale (PUZ) ale plajelor, care să permită autorizarea agenţilor economici care doresc să desfăşoare activităţi de alimentaţie publică pe plaje, omiţînd să menţioneze că pentru aprobarea unui PUZ trebuie organizate dezbateri publice care nu pot fi încheiate conform legislaţiei în vigoare decît în minimum trei luni.

Şi deputatul de Constanţa al UDTTMR, Amet Aledin, a organizat ieri o conferinţă de presă, în cadrul căreia a declarat că articolul de lege promovat de ministrul antiMediului, Sulfina Barbu, care prevede că pe plajă se poate construi fără un aviz din partea administraţiei locale, nu este unul bun. “Pentru prima dată am simţit că am votat politic. Consider totuşi că legea trebuia studiată mult mai bine înainte să fie pusă în aplicare. Îi mai trebuia amendamente. Cea mai importantă problemă este aceasta, că trebuie dat avizul de la Consiliul Local. Eu merg pe ideea că tot Consiliul Local ar trebui să fie cel care acordă avize pentru construire pe plajă. Deja a început să se construiască haotic, ceea ce face rău turismului, în general“, a declarat Amet Aledin.