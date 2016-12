Consiliul Local aruncă în aer salubrizarea Constanței?

13:39:12 / 29 Ianuarie 2016

rezolvare

de prima data am spus ca este praf in ochii constantenilor si acest lucru s-a adeverit cand la tv.neptun ,stririle de la ora 13 am fost anuntati ca asa zisa problema a fost rezolvata pai cum sa ramana firma de casa a lui mazare &fagadau fara bani?se poate? exercitiu de imagine ca doar vin alegerile