Consiliul Local Cernavodă a aprobat bugetul pe 2007

Consiliul Local Cernavodă a aprobat, ieri, proiectul de buget pe anul 2007. Primarul Gheorghe Hânsă a declarat că bugetul din acest an al localităţii Cernavodă este structurat pe trei mari capitole: venituri proprii, guvernamentale şi din proiecte atrase de la Uniunea Europeană. Gheorghe Hânsă a spus că, în conformitate cu noile prevederi legale, Consiliul Local a fost nevoit să reorganizeze bugetul din acest an, ca urmare a integrării României în Uniunea Europeană. “Sîntem decişi să atragem cît mai multe fonduri de la UE“, a spus Gheorghe Hânsă. Edilul din Cernavodă a adăugat că bugetul local se ridică la 25 de milioane de lei, cu o creştere de minimum 15% faţă de 2006. "Ne bazăm în principal pe fondurile obţinute din credite, care pot duce bugetul oraşului Cernavodă pînă la sută la sută faţă de 2006. Asta deoarece intenţionăm să împrumutăm aprox. patru milioane de lei pentru acoperirea unor investiţii", a spus Gheorghe Hânsă. El a mai declarat că administraţia de la Cernavodă are în plan aprox. 100 de proiecte, aflate, în prezent, în diferite faze. Cele mai importante dintre acestea sînt reabilitarea sistemului de apă şi canalizare, care necesită cheltuieli de aprox. 40 de milioane de lei, extinderea reţelei de termoficare şi reabilitarea tramei stradale a oraşului. Primarul Gheorghe Hânsă a afirmat că toate cele 100 de proiecte se vor finaliza în maximum cinci ani. O parte importantă a bugetului local pe 2007 a fost îndreptată către sistemul de învăţămînt. Hânsă a adăugat că a fost menţinut la limită nivelul impozitelor şi taxelor locale.