Consiliul Local din Năvodari girează proiectele pentru dezvoltarea oraşului

Consilierii locali din Năvodari s-au reunit, joi, în şedinţă ordinară pentru a se pronunţa cu privire la problemele prioritare ale oraşului. Pe ordinea de zi, au fost înscrise mai multe proiecte de hotărîre, consilierii locali, indiferent de culoarea politică, votînd pentru aprobarea acestora. De exemplu, aleşii locali din Năvodari s-au pronunţat pentru aprobarea condiţiilor de asigurare a cofinanţării lucrărilor de întreţinere a carosabilului din oraş prin asfaltare cu covoare bituminoase. Proiectul de hotărîre a primit aprobarea tuturor consilierilor, dar nu înainte de a fi clarificate unele aspecte. Astfel, consilierii PSD au amendat hotărîrea, solicitînd ca asfaltarea să se facă treptat, după ce, în toate zonele oraşului, vor fi finalizate lucrările de alimentare cu apă potabilă, gaze şi canalizare. Primarul oraşului, Tudorel Calapod, a intervenit în şedinţă şi a afirmat că în zonele în care nu s-au finalizat lucrările la utilităţi nu va fi turnat covor asfaltic. “Pînă la sfîrşitul lunii iunie, toţi furnizorii de utilităţi sînt obligaţi să finalizaze lucrările pe care le au de făcut la Năvodari, pentru a nu întîrzia proiectele care se află în derulare“, a declarat Calapod. El a adăugat că singura regie căreia i s-a permis să îşi deruleze lucrările într-un termen mai lung este Regia Asutonomă Judeţeană de Apă, care nu poate urgenta efectuarea unor reparaţii, şi căreia i s-a permis să întîrzie pînă la sfîrşitul lunii iulie. Pentru a nu se crea o stare de confuzie generală, consilierul local Petre Tancău a solicitat în plenul şedinţei să se nominalizeze străzile pe care se vor efectua lucrări. Calapod a precizat că lucrările se vor desfăşura după un grafic dinainte stabilit, pe o perioadă de un an şi jumătate, şi că va cere constructorului care va executa lucrarea să acorde o garanţie de patru ani. Pe ordinea de zi a şedinţei a fost inclus şi un proiect de hotărîre referitor la aprobarea cofinanţării programului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie sub 50.000 de locuitori“. Primarul a menţionat că Primăria Năvodari va participa cu fonduri în valoare de 41 de mii de euro la acest proiect, care, în ansamblu, are o valoare de 200 de mii de euro, restul banilor urmînd să fie acordat de Guvern. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Năvodari s-au aflat 34 de proiecte de hotărîri, printre care unul privind înfiinţarea clubului sportiv de drept public “Clubul Sportiv Năvodari“. Avînd în vedere multitudinea încercărilor eşuate ale administraţiei locale de a susţine şi dezvolta activităţile sportive, de obicei în asociere cu alte cluburi din judeţ, consilierii locali au aprobat înfiinţarea unui club propriu, care va avea ca sediu baza sportivă din Năvodari. Consilierii au mai stabilit ca membrii consiliului de administraţie, care vor fi consilieri, să nu primească indemnizaţii, dar comisia de cenzori să fie plătită, salariile acestora urmînd să fie stabilite într-o şedinţă viitoare.