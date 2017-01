Consiliul Local Medgidia a aprobat un plan pentru integrarea rromilor în societate

Consiliul Local Medgidia a aprobat, la ultima sa şedinţă, strategia privind asigurarea oridinii şi liniştii publice, creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea faptelor antisociale. Planul a fost pus la punct, împreună cu Poliţia Comunitară, care a aniversat, recent, un an de la înfiinţare. Implementarea strategiei Poliţiei Comunitare este legată de strategia de dezvoltare locală în municipiul Medgidia, eficientizarea serviciilor, creşterea veniturilor la bugetul local, crearea de noi locuri de muncă şi realizarea unui mediu înconjurător la standardele Uniunii Europene. Planul Poliţiei Comunitare are ca priorităţi educarea tinerilor şi respectarea legii, prevenirea violenţei stradale, protecţia minorilor şi a tinerilor, aflaţi în dificultate. În cadrul şedintei de Consiliul Local, Poliţia Comunitară a prezentat şi un raport pe trimestrul II al acestui an, prin care reiese faptul că s-a acţionat 24 din 24 de ore, cu trei patrule mobile de intervenţie, patru agenţi comunitari pe timp de noapte, precum şi cu patrule mixte ale Poliţiei Municipiului Medgidia. În urma acţiunilor Poliţiei Comunitare, au fost identificaţi şi predaţi Poliţiei Medgidia 29 de infractori, care au săvîrşit fapte, cum ar fi tulburarea liniştii publice, conducerea autoturismelor sub influenţa alcoolului şi fără permis de conducere. De asemenea, au fost primite la sediul Poliţiei Comunitare 134 de sesizări, din partea cetăţenilor şi au fost aplicate 74 de amenzi, în valoare de 11.770 lei noi, pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încălcarea hotărîrilor Consiliului Local Medgidia.

În cadrul şedinţei Consiliului Local, a mai fost discutată şi problema rromilor din Medgidia, pentru care a fost întocmit un plan local de acţiune, pentru perioada 2006-2008. Conducerea administraţiei de la Medgidia urmăreşte prin acest program identificarea tuturor persoanelor de etnie rromă, care nu au acte de identitate. Primarul Dumitru Moinescu a declarat că, pînă în prezent, au fost identificate aproape 100 de persoane de etnie rromă, cărora li s-au întocmit forme legale. "Rromii reprezintă una din cerinţele de integrare a Uniunii Europene, de aceea trebuie să avem grijă de ei, să le facem acte, să-i şcolarizăm şi să-i învăţăm cum să se poarte în societate şi să aibă o igienă corespunzătoare", a afirmat primarul Dumitru Moinescu.