Consiliul Local Năvodari transferă datoriile vechilor chiriaşi către cei noi?!

Consiliul Local Năvodari s-a întrunit, ieri, în cadrul unei şedinţe ordinare care a avut 30 de puncte pe ordinea de zi. Două dintre principalele proiecte dezbătute de consilierii din Năvodari, care au fost, de altfel, şi aprobate, au vizat politica de preţuri şi de plăţi a Ecoterm, societatea care se ocupă de furnizarea energiei termice la nivelul localităţii. Primarul Tudorel Calapod a explicat că era nevoie de cele două hotărîri pentru reglementarea subvenţiilor pentru energia termică alocate familiilor cu venituri mici, în vederea alinierii legislaţiei locale la prevederile Ordonanţei de Guvern 57/2006. Astfel, Consiliul Local Năvodari a propus plata unor subvenţii cuprinse între 10% şi 90% pentru familiile cu venituri foarte mici, în funcţie de situaţia materială a fiecărui caz în parte. „Pentru 2007 ar trebui să gîndim o rezervă de 90 de miliarde de lei pentru aceste subvenţii. Deja avem o datorie de 27 de miliarde de lei pentru 2006, pentru care nu am acceptat decontul, pentru că nu am avea de unde să-l plătim şi cred că, pînă la sfîrşitul anului, vom acumula o altă datorie similară. Deci vom intra în anul următor cu o datorie de peste 50 miliarde de lei la Ecoterm”, a declarat primarul. Conform precizărilor edilului, începînd cu 2 octombrie, Primăria Năvodari va începe să primească dosarele pentru acordarea subvenţiilor pentru energie termică, preluînd atribute ale Direcţiei de Muncă.

Consiliul Local Năvodari a adoptat şi o hotărîre privind evacuarea chiriaşilor care locuiesc în apartamente din spaţiul locativ al autorităţii locale, care au acumulat datorii istorice la întreţinere. Primarul a propus, iar consiliul a aprobat, în ciuda comentariilor celor trei consilieri locali PSD prezenţi la şedinţă, recuperarea datoriilor prin obligarea la plata acestora a persoanelor care... urmează să locuiască în apartamentele din care vor fi evacuaţi rău-platnicii. Mai pe româneşte, cei care au refuzat să plătească se văd daţi afară din case, în timp ce cazurile sociale care se vor muta în apartamente îşi vor folosi veniturile, şi aşa mici, pentru a achita datoriile foştilor chiriaşi. Întrebat de reprezentanţii mass media cît de corectă este această hotărîre, în condiţiile în care, în unele cazuri, datoriile acumulate la un apartament se apropie de 100 de milioane de lei, primarul a răspuns: „Unii s-au oferit să plătească aceste datorii pentru a putea locui în astfel de locuinţe. Iar noi trebuie să ne recuperăm banii de undeva la bugetul local”. Calapod a găsit o explicaţie şi pentru a scăpa de termenul de „caz social”: „La Năvodari a dispărut noţiunea de locuinţă socială. Acum avem doar locuinţe cu chirie”. O explicaţie interesantă dacă nu am lua în calcul faptul că, prin contractul de închiriere încheiat între autoritatea locală şi foştii chiriaşi este stabilit faptul că rău-platnicii pot fi evacuaţi din imobil după trei luni în care nu şi-au plătit datoriile. Cum s-a putut întîmpla ca, în prezenţa unei astfel de clauze, să se acumuleze datorii de aproape 100 de milioane per apartament, în ultimii doi ani, chiar sub nasul serviciilor de specialitate ale Primăriei?