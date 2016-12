Alegerile prezidenţiale pierdute anul trecut nu trebuie transformate într-o "jelanie" de către PSD, ci trebuie învăţat din experienţă pentru o mai bună pregătire, arătând electoratului că membrii de partid îşi asumă răspunderea pentru acuzaţii grave de corupţie, a afirmat liderul PSD, Victor Ponta. El i-a mai rugat pe membrii PSD să lase deoparte supărările, reproşurile şi nemulţumirile, arătând că nu trebuie să fie dezamăgiţi deoarece partidul este la guvernare într-o alianţă foarte solidă şi are cei mai mulţi parlamentari şi aleşi locali. "Va fi greu în continuare. Vreţi să fim în opoziţie ? Poate o să fie mai simplu. PSD este însă ca pasărea Phoenix şi, de câte ori toţi îi cântă prohodul, renaşte din propria cenuşă", le-a spus Ponta. Liderul PSD i-a asigurat că este mai înţelept după experienţele din ultima perioadă, amintind în acelaşi timp că alegerile prezidenţiale au fost pierdute şi în 1996 de către Ion Iliescu şi în 2004 de către Adrian Năstase. "Am pierdut alegerile prezidenţiale, ca şi în 1996 cu Ion Iliescu şi în 2004 cu Adrian Năstase. Cred că există o vină, a mea în primul rând, pentru că atunci când am câştigat alegeri, era lauda mea, nu? Acum, când le-am pierdut, evident că este responsabilitatea mea", a spus Ponta, zâmbind.