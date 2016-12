Consolidarea influenţei SUA în China

SUA ar trebui să-şi consolideze prezenţa culturală în China şi să lupte mai eficient împotriva cenzurii pe Internet în această ţară, potrivit unui raport al Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Senatului american. Acest raport, care urmează să fie publicat astăzi, afirmă că SUA sunt în întârziere în raport cu politica Chinei privind influenţarea opiniei publice în favoarea sa în străinătate. Raportul, comandat de principalul senator republican din cadrul comisiei, Richard Lugar, cere SUA să deschidă mai multe centre culturale în China şi să trimită mai mulţi studenţi. Acesta critică, de asemenea, Departamentul de Stat, pe care îl acuză că nu acţionează suficient pentru a combate cenzura chineză pe Internet. China trimite anual 130.000 de studenţi în SUA, de zece ori mai mult decât numărul americanilor care merg să studieze în China. Raportul subliniază, de asemenea, că Beijingul a deschis 70 de institute Confucius în SUA, unde americanii pot să înveţe chineză şi să se familiarizeze cu cultura ţării, în timp ce SUA, la rândul lor, nu au decât cinci instituţii în China care oferă biblioteci cu acces liber. Presa publică din China este, de asemenea, în expansiune rapidă în SUA, unde agenţia China Nouă tocmai şi-a deschis un birou în Times Square din New York. De altfel, în pofida discursului secretarului american de Stat, Hillary Clinton, în ianuarie 2010, ce apăra libertatea Internetului, Departamentul de Stat nu a deblocat decât 20 de milioane de dolari din 50 de milioane alocaţi de Congres pentru a combate cenzura practicată de China şi alte ţări pe Internet, subliniază raportul. Textul cere Congresului să încredinţeze această misiune nu Departamentului de Stat, care trebuie să interacţioneze în fiecare zi cu China, ci unei alte agenţii guvernamentale, Broadcasting Board of Governors, care supervizează deja Radio Free Asia şi Voice of America.

China a devenit a doua economie mondială, în locul Japoniei, în 2010, PIB-ul ei depăşindu-l pe cel al arhipelagului pe tot parcursul anului, a anunţat, ieri, Guvernul japonez. PIB-ul Japoniei, în termeni nominali, s-a ridicat la 5.474,2 miliarde de dolari, potrivit statisticilor publicate la Tokyo, Guvernul precizând că PIB-ul Chinei a atins echivalentul a 5.878,6 miliarde de dolari. Economia chineză a depăşit-o astfel pe cea a vecinului ei în 2010 şi a devenit a doua din lume, după SUA, un loc ocupat de economia niponă din 1968. China afişează, de ani de zile, o rată de creştere ce se apropie sau depăşeşte 10%, PIB-ul ei crescând încă la 10,3% în 2010. Puternic afectată de recesiunea economică mondială în 2008 şi 2009, economia Japoniei a început să îşi revină în 2010, creşterea ei atingând 3,9% dar aceasta nu a permis arhipelagului să îşi păstreze poziţia a doua în faţa Chinei în ascensiune rapidă.