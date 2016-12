Consorţiu româno-belgian pentru evaluarea Programului Operaţional Sectorial

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a selectat consorţiul format din firmele EWC România şi European Consultants Organisation (ECO 3) din Belgia pentru asistenţă tehnică pentru evaluarea intermediară a POS-T, valoarea contractului fiind de 532.959 lei, fără TVA. Contractul are o valabilitate de patru luni şi este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013 (POS-T), se arată într-un anunţ al MTI. Prin POS-T, Ministerul Transporturilor are la dispoziţie fonduri de 4,7 miliarde de euro, în perioada 2007-2013. EWC România activează pe piaţa românească din 2004 ca o filială a companiei belgiene East West Consulting (EWC) şi are ca domenii principale de activitate asistenţa tehnică în diverse sectoare, reforma în administraţia publică, dezvoltarea regională şi a resurselor umane, planificare financiară şi strategică. European Consultants Organisation are sediul central la Bruxelles şi filiale în România, Rusia, Slovacia şi Turcia. Compania oferă de peste 15 ani expertiză pentru contractele Comisiei Europene şi a implementat peste 700 de proiecte.