Constanța, cu 12% sub media națională la Bacalaureat!

08:57:06 / 08 Iulie 2015

Cluj 82,18% vs. Constanța 54,76%...

Iată, calitatea foarte slaba a oamenilor care locuiesc în Constanța, se vede si la nivel de liceu. Cu un procent cu mult sub media națională, Constanța dovedeşte că e la pământ la toate capitolele! Uneori am impresia că toți tâmpiții României s-au strâns aici. La polul opus, Cluj arată ca saltul extraordinar făcut în toate domeniile are şi o bază la nivel de liceu. Constanța are oameni slab pregătiți care acceptă să lucreze pe salarii de 1.000 lei/lună, în vreme ce la Cluj un salariu de 2.500 lei/lună este ceva normal. Nu am crezut niciodată ca Constanța va ajunge vreodată polul sărăciei din România. M-am înşelat.