Constanța, premiată pentru proiectele derulate pe fonduri europene

Peste 30 de proiecte românești din totalul celor 101 înscrise în competiția lansată de Comisia Europeană au fost premiate luni, 15 decembrie, la Gala Fondurilor Structurale. Premiile au fost acordate pe 10 secțiuni - Bucuroși de oaspeți, Verde la proiecte, Școala face omul OM, Administrație user friendly, Cu impact inclus, Prâslea cel voinic în Țara Finanțărilor, Schuman-ul european în Poiana lui Iocan, Out of the (innovation) box, Impact Macro la nivel Micro, Infrastructura... pe catwalk. Primele trei proiecte la fiecare categorie au fost premiate în cadrul galei. Invitații speciali ai manifestării, care au și decernat premiile I la primele trei secțiuni, au fost vicepreședintele Comisiei Europene pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, comisarul european pentru Politici regionale, Corina Crețu, și Angela Filote, reprezentanta Comisiei Europene în România. Comisarul european pentru Politici regionale, Corina Crețu, a felicitat toți premianții, dar și pe cei care au aplicat. ”Știu că aceste proiecte sunt rezultatele unei munci îndelungate. Vă felicit pentru că datorită dvs. avem pe piața muncii oameni bine pregătiți, incluziunea socială devine o realitate pentru grupurile vulnerabile, instituțiile publice vor deveni mai prietenoase și IMM-urile pot să folosească tehnologii inovatoare (...). Localitățile în care au pătruns fonduri europene sunt deja branduri de țară”, a spus Crețu, adăugând că proiectele pot primi resurse, dar ele nu sunt suficiente dacă nu există implicarea oamenilor.

CINE SUNT CÂȘTIGĂTORII Printre câștigători s-au aflat: la secțiunea Bucuroși de oaspeți - Primăria Alba Iulia, Primăria Sibiu, Agenția de Dezvoltare Durabilă Brașov, din cele 15 înscrieri. La secțiunea Verde la proiecte au fost depuse 6 proiecte de către organizația ecologistă Mare Nostrum, Romsilva - Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Primăria Mizil, iar la secțiunea Școala face omul OM, din 17 proiecte, câștigătoare au fost cele ale fundației Tineri pentru tineri, Ministerului Educației Naționale și Inspectoratului Școlar Județean Alba. Și Constanța se află printre premianți, la secțiunile Administrație user friendly și Cu impact inclus. La Administrație user friendly, din cele 11 proiecte înscrise, au fost desemnați câștigători Institutul Național de Statistică, Prefectura Constanța și Consiliul Județean Ialomița. La secțiunea ”Cu impact inclus” din 13 înscrieri, au câștigat Fundația Alături de Voi România, Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru un proiect de îmbunătățire a accesului tinerilor la programe de formare profesională și integrare socială, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța.