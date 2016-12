Constanța, sub un nou cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineață o avertizare cod galben de ceață valabilă între până la ora 12:30 pentru județele Constanța și Tulcea, inclusiv pentru Autostrada Soarelui și drumurile naţionale şi europene aferente. Pe durata valabilității codului, ceața semnalată va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și local sub 50 de metri. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, manevrele în porturile din județul Constanța au fost suspendate. La ora 9:00, la Constanța, termometrele indicau 6 grade Celsius și se înregistrau precipitații slabe sub formă de burniță.