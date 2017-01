Constanța, ținută în viață de turism și port

16:31:34 / 21 Mai 2015

Conducere slaba

Daca orasul ar fi in alta locatie cu aceiasi conducatori ar fi pe ultimul loc. Bucurestiul a avut din totdeauna interesul ca orasul sa aibe o slaba conducere. Insa nu am inteles dece cand Voesalpine a vrut sa construiasca un combinat siderurgic primaria Constanta a refuzat. Oare ne conduc oameni pusi sa tina orasul in subdezvoltare ?