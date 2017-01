Constănțean extrădat în Franța

Un constănțean a fost arestat preventiv, ieri, de Curtea de Apel Constanța și urmează să fie extrădat în Franța, unde va ispăși o pedeapsă de un an de închisoare, la care a fost condamnat, la începutul acestui an, pentru furt. Conform autorităților judiciare franceze, Mircea Gândac este acuzat că, pe 3 septembrie 2012, a spart locuința unei femei din orașul Besançon. Oamenii legii spun că bărbatul a folosit o șurubelniță pentru a desprinde tocul ușii de acces a imobilului, apoi a intrat în casă și a scotocit prin toate camerele, până când a găsit o cutie cu bijuterii. La scurt timp de la lovitură, Mircea Gândac a fost depistat de o patrulă de poliție, având „prada” asupra sa. Potrivit anchetatorilor francezi, constănțeanul a declarat că îl cheamă Alexandru Moldoveanu, sperând astfel să pună răspunderea penală pe umerii altcuiva. Planul său nu a funcționat... Deși constănțeanul a negat comiterea faptei, polițiștii i-au demonstrat vinovăția după ce i-au găsit amprentele pe tocul ușii imobilului jefuit. Lăsat în libertate, Mircea Gândac a părăsit Franța și s-a întors acasă, în România. Ulterior, el a fost condamnat, în lipsă, la un an de detenție. Pe 14 ianuarie 2014, Curtea de Apel Besançon a emis pe numele lui Gândac un mandat european de arestare, în baza căruia acesta a fost dat în urmărire prin Interpol. După ce a fost ridicat de polițiștii constănțeni de la domiciliul său și prezentat magistraților cu propunere de extrădare, bărbatul a fost de acord cu trimiterea lui în Franța pentru a-și ispăși pedeapsa.