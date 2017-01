Constănțeanul care a câștigat la Loto a mers să-și revendice premiul

Constănțeanul care a câștigat la 6/49, în urmă cu aproape o lună, a mers astăzi la sediul central al Loteriei Române pentru a-și revendica premiul în valoare de 43.810.458,68 lei, al patrulea ca valoare din istoria jocului. Potrivit unui comunicat al instituției, bărbatul are 40 de ani și juca ocazional la loto. El a spus că numai unul dintre numerele ales pentru biletul norocos are o semnificație aparte pentru el, restul fiind alese la întâmplare. Constănțeanul a recunsocut că, înainte să câștige, avea mari suspiciuni privind corectitudinea extragerilor, chiar dacă mai are un câștigător la loto în familie.