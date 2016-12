Constănțeanul Horia Tecău, campion la dublu la Wimbledon

Constănțeanul Horia Tecău a intrat în istoria tenisului mondial, după ce a reușit să câștige cel mai prestigios turneu din circuitul ATP, impunându-se, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, în proba de dublu de la Wimbledon, al treilea Gland Slam al anului. Sportivul în vârstă de 30 de ani a jucat duminică pentru a patra oară în finala competiției de la All England Lawn Tennis and Croquet, în precedentele trei, împreună cu suedezul Robert Lindstedt, în 2010, 2011 și 2012, fiind de fiecare dată învins. De această dată, perechea româno-olandeză, cap de serie nr. 4, a defilat în ultimul act al turneului, învingând clar dublul format din Jamie Murray (Marea Britanie), fratele mai tânăr al lui Andy Murray, și John Peers (Australia), cap de serie nr. 13, cu scorul de 7-6 (7/5), 6-4, 6-4, după o oră şi 52 de minute. „Sunt foarte fericit. Am mai jucat trei finale și a fost foarte dureros să le pierd, pentru că acesta este unul din turneele mele preferate. Am câştigat aici de două ori ca junior. Îmi doream să revin şi să mă impun la seniori. Pentru noi, au fost două săptămâni extraordinare, cu unele meciuri dificile. Am avut ceva emoţii în dimineaţa meciului. Îmi doream să abordez meciul cum trebuie, să profit de şanse, să joc aşa cum îmi doresc şi să mă bucur de participarea în finală”, a spus Tecău. „A fost unul dintre cele mai importante, dacă nu chiar cel mai important meci pe care l-am jucat. Şi eu am avut emoţii, la fel ca Horia. Avem o legătură puternică pe teren şi simt că putem reuşi împreună”, a adăugat Rojer. Cei doi au primit trofeul de la prinţul Edward, duce de Kent, în loja regală de la Wimbledon.

DUPĂ 42 DE ANI

Campion la juniori în proba de dublu, alături de Florin Mergea, în 2002 și 2003, Tecău a devenit primul român care cucerește trofeul la Wimbledon, după Ilie Năstase, care s-a impus, alături de americanul Jimmy Connors, în finala din 1973, în faţa australienilor John Cooper şi Neale Fraser. Pentru constănțean este al doilea titlu de Grand Slam obținut în carieră, precedentul fiind câștigat în 2012, la Australian Open, în proba de dublu mixt, împreună cu americanca Bethanie Mattek-Sands. În ultimii șase ani, sportivul în vârstă de 30 de ani a cucerit 26 de trofee la dublu și a adunat o sumă impresionantă, aproape 2,8 milioane de dolari. Grație succesului obținut la Londra, Tecău şi Rojer vor împărți un cec în valoare de 340.000 de lire sterline şi 2.000 de puncte ATP, iar constănțeanul își va egala cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA de dublu, urmând să urce de azi pe locul 5. În plus, perechea româno-olandeză va deveni lider în clasamentul celor mai bune echipe din acest sezon, asigurându-și în mare măsură calificarea la Turneul Campionilor, care va avea loc la sfârșitul anului, tot la Londra.

FELICITAT DE HALEP ȘI HAGI

Performanța reușită de Tecău a fost salutată de întreaga suflare a sportului românesc și de fani, dar și de doi mari sportivi constănțeni. Semifinalistă anul trecut la Wimbledon, tenismena Simona Halep i-a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook: „Champ, you did it! Felicitări, Horia!”. Mare iubitor de tenis, Gică Hagi a lăudat performanța noului campion de la Wimbledon: „Bravo lui, felicitări. Mă bucur pentru el, este un sportiv serios, care a muncit. Să ajungi să câştigi un Grand Slam, chiar dacă la dublu... Merită felicitări”, a spus Hagi. În plus, Tecău a dezvăluit că printre primii care l-au felicitat pentru acest succes s-a numărat fostul său coleg, Robert Lindstedt. „Nu pot să reproduc cuvintele lui, dar era foarte bucuros. Mi-a spus: aşa trebuie să joci în finale”, a precizat constănțeanul. Mâine, Tecău se întoarce la Constanța, unde va juca pentru echipa României în meciul cu Slovacia, din Cupa Davis.