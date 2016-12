Constănțenii au dat năvală la periuțe de dinți noi

Statisticile arată că starea de sănătate orală a românilor a fost și rămâne precară. Mai exact, 80% dintre români au probleme dentare, cariile fiind cea mai frecventă afecțiune (71%). 4 din 10 persoane prezintă probleme cauzate de placa dentară bacteriană, iar 3 din 10 au respiraţie urât mirositoare şi dinţi sensibili. Și asta nu este tot. Cele mai recente studii de piață arată că în orașele din România se consumă și mai puțină pastă de dinți față de datele din anul precedent, iar periuța de dinți se păstrează și mai mult decât înainte. Un român folosește în medie, la nivel urban, aceeași periuță de dinți timp de 2 ani, deși medicii stomatologi recomandă schimbarea sa o dată la 3 luni. Astfel, s-a luat decizia organizării campaniei „Rabla pentru Periuţa Ta”, parte din campania ”Zâmbeşte România”. Derulată, ieri, și la Constanța, s-a bucurat de un real succes, evenimentul beneficiind și de sprijinul Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța. S-ar părea că tot mai mulți oameni, copii și adulți, încep să înțeleagă importanța sănătății oro-dentare, fapt rezultat din prezența în număr mare a celor care au venit cu periuțele vechi pentru a primi gratuit unele noi, încă de la primele ore ale dimineții. ”Nici nu deschisesem cortul și era formată coadă. Mulți au adus, pentru că au aflat regulamentul, și periuțele celor de acasă, dar nu mai mult de trei”, a spus unul dintre organizatorii campaniei. Totodată, constănțenii interesați de campanie au primit și cupoane de reducere de până la 50% pentru patru tipuri de pastă de dinți. La cortul „Rabla pentru Periuța Ta”, oamenii au stat de vorbă cu specialiști în sănătatea orală prezenți pentru a oferi sfaturi pentru îngriirea dinților. ”Am aflat de campanie și am venit pentru că trebuia oricum să-mi schimb periuța. Este o idee foarte bună și mă bucur că am putut să îmi iau și eu o periuță nouă, în schimbul celei vechi”, a spus Mădălina, o tânără care spune că se spală de cel puțin două ori pe dinți, zilnic. Și prietena ei, Carmen, a venit ieri să schimbe trei periuțe de dinți, dar și să ia un cupon de reducere pentru o pastă de dinți. ”Am luat și periuțele părinților mei, dar vreau și o pastă de dinți. Tot cu ocazia asta am aflat și că trebuie să merg la dentist pentru că îmi sângerează gingiile și am o sensibilitate atunci când îmi periez dinții”, a spus tânăra, care și-a și personalizat periuța la cortul amenajat în fața City Park Mall. Caravana va continua în această lună, dar și în octombrie, și în alte orașe din țară. Calendarul complet, dar și cabinetele unde pot fi oferite consultații sau detartraje gratuite pot fi găsite pe site-ul www.zambesteromania.ro.