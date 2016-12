Constănțenii cu credite în franci au ieșit în stradă

În jur de 50 de persoane au protestat ieri în fața agenției Băncii Naționale a României (BNR) din Constanța, cerând o soluție echitabilă la criza francului elvețian. După cum au afișat și pe pancarte, oamenii nu vor bani de la stat, ci pur și simplu un sistem financiar bine reglementat, în care să se aplice și directiva comunitară ce prevede convertirea creditelor din diverse valute în monedă națională, la cursul istoric plus 20%. Ar fi, spun ei, singurul mod de redresare a situației. „Când am luat creditul, cursul era de 1,8 lei/franc, iar rata era de 350 lei. Acum câteva zile, datoria lunară era triplă, de peste 1.000 lei. Nu mai facem față“, a spus unul dintre protestatari, care are un credit în franci elvețieni la Volksbank. Banca a luat măsura înghețării cursului leu/franc la nivelul din decembrie, pentru trei luni, însă omul spune că nu este de ajuns, pentru că nu se poate ști ce urmează în primăvară. De aceeași părere erau și ceilalți protestatari, care au amintit despre măsurile pro-debitori luate în celelalte state europene - Ungaria a forțat băncile să convertească în forinți creditele în franci (cu precizarea că foarte multe primării din Ungaria aveau datorii în moneda elvețiană - n.r.), iar Croația și Polonia au atacat problema fără a pune un preț prea mare pe văicărelile bancherilor. Constănțenii parte a „Grupului clienților cu credite în franci elvețieni“, înființat pe Facebook, spun că, dacă pe rețeaua de socializare au căzut guverne, sigur vor putea clătina și fotoliile luxoase ale unor bancheri ce par că au forța să influențeze direct politica BNR, numită, pe pancarte, „Banca Nesimțirii Rușinoase“.

PROTESTE ÎN TOATĂ ȚARA Constănțenii nu au fost singurii care au protestat ieri împotriva băncilor. Peste 1.500 de persoane din toată țara, parte a acelui grup, au ieșit în stradă în mai alte cinci orașe, respectiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Craiova. „Nu putem să mergem la bancă să negociem individual, ne trebuie o soluţie legislativă. Vom pune la dispoziţia Comisiei de Buget-Finanţe documente care arată că nu se poate negocia cu băncile. N-au negociat nici când am semnat contractele, nici acum“, a spus unul dintre reprezentanții Grupului Clienţilor cu Credite în CHF şi iniţiator al mitingului din Capitală. În toate cele șase orașe, pe pancartele protestatarilor s-au putut citi aceleași sloganuri - „Isărescu neagă declaraţia de avere / ANI, tu nu mai ai putere?“, „Isărescu dictator, avocatul băncilor!“, „BNR reglementează doar cum băncile dictează!“, „Vrem soluţii reale. Stop minciunilor electorale!“, „Voi, 18 deputaţi împrumutaţi, atitudine când luaţi?“, „Doar oameni politici arestaţi, toţi bancherii sunt curaţi?“, „Pe NOI când ne ajutaţi? Vrem şi bancheri arestaţi!“. De menționat că băncile şi BNR invocă neconstituţionalitatea unei măsuri de conversie a creditelor, precum şi pierderile mari cauzate instituţiilor de credit, pe care unele dintre ele nu ar putea să le suporte, ajungând chiar în situaţia falimentului.