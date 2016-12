Constănțenii fac inovație în educație

Elevii constănțeni reușesc să impresioneze juriul concursurilor la care se înscriu, cucerind premii importante. Sute de mii de elevi din toată țara vor putea înțelege mai ușor forța Lorentz din fizică datorită unui experiment inedit realizat de trei elevi în clasa a XI-a ai Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” (CMNB) Constanța.

”HANDS ON UNIVERSE” Cu experimentul lor, elevii au participat la concursul național ”Hands on Universe”, organizat de Facultatea de Fizică București pe 10 aprilie, și au uimit jurații, care intenționează să preia experimentul în laboratoarele școlilor, pentru a face mai ușor de înțeles forța Lorentz. ”Elevii au pus în evidență un fenomen - vizualizarea forței Lorentz în fluide ionice -, așa ceva nu s-a făcut până acum în nicio școală din România. Experimentul este foarte simplu, dar foarte eficient pentru ca elevii să înțeleagă mai bine fenomenul”, a explicat coordonatorul elevilor, prof. Ion Băraru. Cei trei elevi, Marina Cozma, Diana Andreea Catană și Matei Ioan Popovici, care au obținut premiul al II-lea la concurs, au povestit că ideea lor a apărut în urmă cu două luni, când se pregăteau pentru concursul NASA Space Settlement. ”Experimentul rezolvă o mare problemă a sistemului de învățământ românesc. Chiar dacă învățăm forța Lorentz, niciun experiment nu ne demonstrează prezența ei, pentru că nu putem vedea purtătorii de sarcină cu ochiul liber. Ideea a apărut din dorința de a câștiga puncte în plus la concursul NASA, realizând experimente practice”, a explicat Marina. Premiul I în același concurs a fost câștigat tot de constănțeni, de la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, care au participat cu proiectul ”Utilizarea dronelor pentru prevenirea incendiilor”. Câștigătorii sunt Paul Paraschiv, Andreea Ghena, Vlad Neagu și Ionuț Băloiu, toți elevi în clasa a IX-a. Premiul al III-lea a fost câștigat de un grup de elevi bucureșteni, iar o mențiune a fost obținută tot de elevi din Eforie Sud, care au participat cu proiectul ”Studiul calității aerului în sălile de clasă”.

CONCURSUL CANSAT Concursul ”Hands on Universe” nu este singurul la care constănțenii au obținut rezultate bune. Patru elevi de clasa a IX-a (Andrei Rotaru - Liceul Teoretic ”Traian”, Andrei Sava, Tina Sandu și Andrei Suciu, toți de la CNMB) au obținut premiul al III-lea la concursul CANSAT România, organizat de Romanian Space Agency, la Timișoara, după ce au realizat un satelit de dimensiunea unei doze de răcoritoare, cu care au înregistrat date referitoare la temperatură, umiditate, nivelul noxelor. ”Provocări au fost multe: să respectăm dimensiunile și greutatea de 350 de grame, să reziste vântului din ziua concursului, pe care nu îl anticipasem, să primim datele în timp real de la satelitul din aer”, a povestit Tina.

PREMIUL I LA SPACE SETTLEMENT ART CONTEST Marina Cozma și Matei Popovici au câștigat premiul I la Space Settlement Art Contest, competiție din cadrul concursului mai mare al NASA, desfășurat în SUA, unde tinerii au realizat o stație spațială pe Marte.