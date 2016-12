Constănțenii pot fi operați ca în Europa! Vezi noile condiții!

Pacienții care vor ajunge la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța și care vor avea nevoie de intervenții chirurgicale au, de acum, parte de servicii medicale efectuate în condiții similare spitalelor europene. Ieri a fost inaugurat unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii din țară, dacă nu cel mai modern, așa cum apreciază specialiștii. Directorul medical al SCJU, dr. Mihnea Avram, a explicat că Blocul operator de chirurgie generală are în componență cinci săli de operație, săli pre și post-operatorii, cu paturi monitorizate. ”Blocul operator a fost complet renovat, are circuite moderne. A fost totul demolat și făcut conform standardelor europene, cu fluxuri laminare, cu instalații de internet, se poate transmite în direct din sălile de operație, oriunde”, a declarat dr. Mihnea Avram. Tot el a precizat că aparatele cumpărate sunt de ultimă generație, mai exact din 2014. ”Sunt trei aparate de ligatură de sigilare vasculară (un fel de electrocauter foarte modern), aspiratoare speciale, mese de operație moderne, lămpi scialitice, cu tot cu monitoare, patru truse de chirurgie laparoscopică etc.”, a adăugat directorul medical. Lucrările la Blocul operator pentru Secțiile de Chirurgie au început în urmă cu un an, dar au fost stopate din cauza lipsei banilor. ”Spre sfârșitul anului trecut a venit restul de bani și atunci au fost reluate lucrările”, susține dr. Mihnea Avram.

SE POATE FACE ORICE FEL DE OPERAȚIE DE CHIRURGIE GENERALĂ DIN ROMÂNIA

Înainte, doctorii lucrau cu aparate vechi, așezate direct pe pavimentul vechi de zeci de ani, în săli care nu respectau pe deplin toate circuitele noi, a precizat, la rândul său, directorul de cercetare al SCJU, dr. Cătălin Grasa. ”Era aglomerat la blocul operator, nu puteau fi respectate circuitele, nu erau condițiile necesare”, a spus medicul director. Acum, ventilația specială nu permite să intre microbi în sală, aerul iese tot timpul, este un flux permanent, a explicat el.

SPITAL DE URGENȚĂ ÎMPLINIT Managerul SCJU, dr. Dănuț Căpățînă, consideră că SCJU este de acum un spital de urgență împlinit. Motivul? ”Coloana vertebrală a oricărui spital de urgență este zona chirurgicală. Condițiile pentru tot ce înseamnă chirurgie sunt deosebite. Este cel mai modern bloc operator din țară. Investiția se ridică la aproximativ 4,2 milioane de euro, din care 1,2 milioane de euro reprezintă reparația capitală, bani care au venit de la Consiliul Județean Constanța, iar restul de 3 milioane sunt banii câștigați de SCJU în urma unui proces cu CJAS”, a declarat managerul. Toți banii au fost investiți în Blocul operator și în dotarea viitoarei Secții de chirurgie I (care în prezent este în renovare). ”Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest efort și vreau să le mulțumesc medicilor care vor lucra aici, pentru că au avut înțelegerea și răbdarea de a trece printr-o perioadă grea de provizorat, operând în condiții nu întotdeauna bune”, a adăugat managerul. Reparația capitală a fost făcută de către specialiștii firmei ”Baran”, cu care SCJU are un contract de ani buni. ”Aceste contracte reprezintă practic avantajul de a nu mai avea licitații când primești bani dintr-o sursă de finanțare. În general, licitațiile pe sume mari în România durează luni și întârzie de foarte multe ori lucrările care trebuie executate într-un anumit timp. Având acest contract, am folosit banii imediat”, a explicat dr. Căpățînă.

SĂNĂTATEA, PRIORITATEA NR. 0 A CJC Prezent la inaugurare, vicepreședintele CJC cu atribuții de președinte, Cristinel Dragomir, a declarat că ”este primul an, cel puțin de când este la conducerea CJC, de când Ministerul Sănătății alocă bani pentru reparații (făcând referire la Secția de pediatrie aflată în șantier)”. ”Sperăm ca până la finele anului să ne întâlnim să inaugurăm și Secția de pediatrie. E un pas în plus, de normalitate, dar trebuie să-l savurăm pentru că este un moment de împlinire și poate această împlinire ne dă și energie pentru viitor”, a declarat el, menționând că Sănătatea este prioritatea nr. 0 a CJC, de când SCJU a trecut în subordinea Consiliului. ”Cu siguranță vor fi voci care vor spune că e prea puțin, știm că mai trebuie. Am avut discuții și sperăm ca odată cu Pediatria să finalizăm și lucrările la Chirurgie I. Dacă nu anul ăsta, eu zic că cel puțin până la jumătatea anului viitor trebuie neapărat. Banii noștri nu vor fi de ajuns, așa că vom avea nevoie și de sprijinul MS”, a adăugat el. Secretarul de stat în MS, dr. Constantin Dina, a subliniat, la rândul său, că MS va acorda sprijin.