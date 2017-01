Constănțenii și turiștii, în căutarea cărților perfecte

Târgul estival de carte „Gaudeamus“ va fi atracția iubitorilor de lectură și în acest weekend. Pe lângă titluri atractive și noi apariții editoriale, constănțenii și turiștii sunt așteptați în weekend, dar și luni, între orele 15.00 și 23.00, la pavilionul amplasat în vecinătatea City Park Mall, unde vor avea parte și de întâlniri speciale cu scriitorii dobrogeni, dar și de alte evenimente culturale deosebite.

După ce, vineri seară, editura constănțeană Ex Ponto a fost pe val, cu trei lansări speciale, în ton cu specificul zilei - „Urme pe oglinda apei. Vol. I”, de Constantin Costache, și albumele de colecție „Mircea, voievodul velelor” și „Vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța. 100 de ani de la eveniment”, de Gabriel Nicolae și Marian Moșneagu -, lansările de carte continuă.

DE LA IAȘI, ÎN DOBROGEA În această sâmbătă, de la ora 18.00, va avea loc lansarea volumelor de versuri: „Raze postume”, de Paul Sârbu, și „Poeme de seară”, de Ana Ardeleanu. Tot sâmbătă, de la ora 19.00, editura constănțeană Ex Ponto și cea ieșeană Tipo Moldova vor prezenta publicului estival o serie de lucrări apărute în consacrata colecție „Opera Omnia”, cu autori dobrogeni: tulcenii Marian Dopcea și Olimpiu Vladimirov, constănțenii Ovidiu Dunăreanu, Ion Roșioru, Sorin Roșca și Liviu Lungu, precum și Șerban Codrin din Slobozia, toți membri ai Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR). „Directorul editurii Tipo Moldova, poetul Aurel Ștefanachi, a dorit să fie prezent la aceste evenimente, alături de editura Ex Ponto și Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, având în proiectele editoriale și publicarea altor scriitori din spațiul pontic”, a spus directorul editurii Ex Ponto, Ovidiu Dunăreanu.

SUB SEMNUL UMORULUI Duminică se va râde mult la „Gaudeamus“, începând cu ora 18.00, alături de membrii Clubului Umoriștilor din Constanța. Ei vor promova la târg, sub egida editurii Ex Ponto, volumul de versuri „9,81 m2” și romanul „Codul lui Dabranci”, de Dumitru Mihăilescu. De la ora 19.00, va fi lansată cartea de versuri „Chemările necuprinsului”, de Fazil Husnu Daglarc, tradusă din limba turcă de Marian Ilie. Volumul va fi prezentat de scriitorii constănțeni Mircea Lungu, Guner Akmolla și Costin Antonescu. Asociația culturală Wild Art va aduce duminică, de la ora 19.00, la Gaudeamus, o expoziție de afișe și de costume de baie, recreate după moda începutului de secol XX, dedicată celor 108 ani de la inaugurarea stațiunii Mamaia.

TOMBOLĂ ȘI PREMII, LUNI Cea de-a VI-a ediție a Târgului „Gaudeamus“ se va încheia luni. Seara, de la ora 17.00, vor avea loc tragerile la sorți pentru tombola „Gaudeamus“, care a pus la bătaie un smartphone Nokia Lumia 520. După aceea, se va lansa volumul „40 de ani de agricultură socialistă în Dobrogea. 1949-1989”, de Aurel Lupu, care va fi prezentat de prof. univ. dr. Marian Cojoc și de directorul editurii Ex Ponto, Ovidiu Dunăreanu. În program se regăsește și o lansare de carte dedicată contabililor profesioniști și stagiari, sub egida Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Premiile Târgului „Gaudeamus“ se vor acorda de la ora 18.00. Un concert folk, susținut de Walter Ghicolescu, va conferi un plus de atractivitate târgului estival de carte.

DONAȚIE DE CARTE Cei care au acasă cărți care le prisosesc sunt așteptați să le aducă la „Gaudeamus“. Acestea vor fi strânse în cadrul campaniei „Cărțile se întorc acasă”, pentru a fi donate bibliotecii Liceului Tehnic „I.C. Brătianu” din comuna constănțeană Nicolae Bălcescu.