Constănțeancă tâlhărită în plină stradă

15:33:14 / 04 Septembrie 2015

Dreptul tiganilor

Tiganii vin in cartier la Far cu zecile,se instaleaza langa peretele blocului,tipa,dau muzica la maxim,copii alearga printre masini,lasa o mizerie seara cand se retrag.Daca am chemat politia locala ,intradevar au venit, le-au gonit,dar au spus ca nu au ce sa le faca.In schimb, eu a trebuit sa ma legitimez,sa-mi dau cnp-ul,si ma astept ca daca mai reclam de multe ori sa primesc si mustrari!De ce tiganii au numai drepturi si obligatii,nu?