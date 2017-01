CONSTANŢA - Acţiuni de ecarisaj în mai multe cartiere

Două echipe de ecarisaj din cadrul Primăriei Constanţa au acţionat ieri în zona peninsulară, în urma unor solicitări ale locuitorilor din zonă, care s-au plîns de faptul că animalele străzii au devenit agresive. În scopul prinderii cîinilor comunitari, în aceeaşi zonă au acţionat şi miercuri alte două echipe ale Primăriei. Potrivit afirmaţiilor şefului Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Deratizare şi Dezinsecţie, Ionel Togan, în cele două zile, în zona peninsulară s-au prins 23 de cîini. “Cu această ocazie, am constatat că o persoană care iubeşte animalele adăposteşte cîţiva cîini într-o clădire din zonă, le dă de mîncare în timpul zilei, iar seara îi lasă liberi“, a declarat Ionel Togan, care a precizat că majoritatea reclamaţiilor primite din această zonă s-au înregistrat seara. “Miercuri am prins 17 cîini şi joi am continuat acţiunea, micşorînd numărul cîinilor din zonă cu încă şase. Vom continua seria acestor acţiuni pînă cînd vom prinde toate animalele fără stăpîn din zonă“, a mai spus Togan. Potrivit afirmaţiilor şefului Serviciului Ecarisaj, la Primărie se primesc în fiecare zi cîte patru - cinci apeluri din partea unor persoane care reclamă că au fost muşcate de cîini fără stăpîn. Cei mai mulţi cîini fără stăpîn se găsesc în cartierele cu blocuri. “La bloc este mai greu să creşti un cîine, pe cînd oamenii care locuiesc la case îşi pot permite să înfieze unul sau mai multe animale“, a explicat Togan. Tot ieri, echipele Serviciului Ecarisaj au mai acţionat în zona Liceului Economic şi în cartierul Tomis Nord. Întrebat ce se întîmplă cu animalele care ajung la Biobază, Togan a spus că aceasta este cea mai mare lacună a legislaţiei în domeniu: “Unii dintre iubitorii de cîini merg şi plătesc taxa de cazare a animalelor, după care îi readuc în zonă şi le dau drumul pe stradă. În mod normal, legea îi obligă să ţină adăpostite animalele, să răspundă de ele, dar pentru că nimeni nu verifică ce se întîmplă, cîinii ajung iar în stradă. Noi îi prindem iar şi tot aşa. În final, cîinii rămîn tot pe stradă“.