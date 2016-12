CONSTANŢA - Activităţi de curăţenie şi înfrumuseţare

Ca în fiecare an, odată cu venirea primăverii dar şi a sezonului estival care va debuta de Paşte, administraţia locală derulează activităţi de înfrumuseţare a oraşului. Zilele calde încep să se simtă din ce în ce mai mult, iar această perioadă, trecerea de la vremea rece la cea caldă, este cea mai potrivită pentru curăţenia de primăvară şi pentru schimbarea aspectului oraşului. „Beneficiem de o primăvară întîrziată din cauza temperaturilor scăzute. În anii trecuţi, la această dată eram deja în teren, însă vremea mai rece ne-a determinat să ieşim mai tîrziu”, a declarat şeful Serviciului Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală (DGC), George Coman. Printre lucrările derulate în aceste zile de lucrătorii din cadrul Primăriei se numără: înfrumuseţarea oraşului cu răsaduri de flori, strîngerea crengilor uscate, toaletarea şi tăierea arborilor din municipiul Constanţa. Lucrări de curăţenie se derulează şi în staţiunea Mamaia, unde spaţiile verzi au fost invadate de nisip, iar lucrătorii din administraţia locală greblează pămîntul pentru a-l îndepărta. „Pentru că sezonul începe mai devreme anul acesta, am început curăţenia şi în staţiunea Mamaia, cu greblat şi strîngerea resturilor de peste iarnă. Ne dorim ca pînă de Paşte, să finalizăm lucrările în Mamaia”, a declarat şeful Serviciului Igienă Publică şi Spaţii Verzi. Pe lîngă curăţenia de primăvară, Constanţa va avea un alt aspect după ce scuarurile din intersecţii, fîşia de pe bulevardul Mamaia, precum şi spaţiile destinate pentru sădirea florilor din parcuri vor fi pline cu flori multicolore. „Acţiunea de sădire a florilor de sezon rece, din etapa întîi, am demarat-o la mijlocul săptămînii trecute. Avem de sădit aprox. 80 de mii de răsaduri de acest tip şi, cel mai probabil, vom finaliza acţiunea vineri”, a mai spus Coman.