CONSTANŢA - Biserică nouă în zona CET

Enoriaşii din zona CET au participat, sîmbătă, la sfinţirea bisericii “Sfîntul Nectarie”, situată pe strada Spiru Haret nr 4D, în faţa sediului societăţii “Polaris”. În cadrul manifestărilor religioase, care au ţinut pînă ieri, cînd a fost prăznuită ziua Sfîntului Nectarie în calendarul Ortodox, au fost oficiate slujbe de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, şi un sobor de preoţi şi doi părinţi vicari şi arhimandriţii Cosma şi Andrei. Pe lîngă sprijinul material şi moral al enoriaşilor, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) au contribuit cu 75.000 de lei pentru ridicarea bisericii. În plus, CJC a făcut promisiunea că va susţine în continuare cu fonduri ridicarea acestui lăcaş de cult. La sfinţirea lăcaşului de cult au fost prezenţi reprezentanţi ai PSD Constanţa, candidaţi la alegerile parlamentare din 30 noiembrie: candidaţii la Colegiile senatoriale 3 şi 4, Alexandru Mazăre şi Mircea Pătruţ, candidatul la Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Manuela Mitrea, candidatul la funcţia de deputat în Colegiul 9, Antonella Marinescu şi primarul Constanţei, Radu Mazăre. “În timp ce IPS oficia slujba, mă gîndeam că în preziua alegerilor locale am fost şi m-am rugat împreună cu el la muntele Athos, iar lucrurile pentru care m-am rugat s-au întîmplat. Mă gîndeam că atunci cînd am fost de acord şi am dat locuri pentru construirea de biserici, acolo unde acestea trebuia să fie ridicate, au fost mulţi care s-au împotrivit, dar timpul le aşează pe toate”, a declarat Radu Mazăre. La rîndul său, Alexandru Mazăre a spus că niciodată nu se poate spune despre un oraş că este prea aglomerat pentru a se mai construi o biserică: “Este locul în care ne regăsim. Eu am susţinut întotdeauna alocări de la bugetul de stat pentru construirea cît mai multor lăcaşe de cult. Prin urmare, atunci cînd un primar îmi propune un astfel de proiect, mă voi zbate pentru a atrage fonduri în acest sens”. “Acesta este unul dintre lăcaşele de cult care au putut fi construite datorită sprijinului acordat de primarul Radu Mazăre. Nu ne vom opri aici. Acolo unde oamenii vor sesiza că mai este nevoie de un lăcaş de cult, îl vom ridica”, a declarat, la rîndul său, Manuela Mitrea.