Constanţa - cea mai mare diminuare bugetară

Social-democraţii susţin că „Guvernul Boc pedepseşte din nou administraţiile locale PSD“, criticând Ordinul comun al miniştrilor de Interne şi de Finanţe care „aduce o rectificare pozitivă orientată eminamente către administraţiile locale“ ale PDL. PSD precizează, prin intermediul unui comunicat de presă, că Ordinul „vine la nici două luni după publicarea, în 17 ianuarie 2011, în Monitorul Oficial, a unui Ordin comun al aceloraşi miniştri cu acelaşi obiect de reglementare, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011“. Social-democraţii punctează că noul ordin „dovedeşte incompetenţa şi arată lipsa de viziune corectă a actualului executiv asupra evoluţiei administraţiei publice locale în particular şi faţă de bugetul consolidat al statului în general“ şi, în plus, „aduce o rectificare pozitivă orientată eminamente către administraţiile locale conduse de reprezentanţi PDL“. „Pentru a începe exemplificarea cu aspectele „pozitive“, se remarcă în mod cu totul deosebit creşterea cea mai mare în buget de care beneficiază fieful actualei conduceri a PDL - Consiliul Judeţean Arad, ce primeşte în plus 22.038.000 lei (creştere cu 50,49%). La polul opus se află Primăria municipiului Constanţa, care „beneficiază“ de cea mai mare diminuare în sumă netă a bugetului alocat iniţial cu 31.188.000 lei (diminuare cu 16,22 %). Cât despre municipiul Bucureşti, toate primăriile de sector, mai puţin Primăria sector 5 ce rămâne pe mai departe cenuşăreasa Bucureştiului din punct de vedere a bugetului alocat, au primit în plus un buget de 15.000.000 lei (creştere de 0,01 %). Nu scapă de atenta rectificare nici măcar reprezentanţii UDMR, aliaţii PDL la guvernare, conform principiului că nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită, exemplul dat fiind Consiliul Judeţean Mureş, care şi el „beneficiază“ de o reducere a bugetului alocat iniţial cu 18.417.000 lei (scădere cu 12,98 %)“, se mai arată în comunicatul de presă.