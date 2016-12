CONSTANŢA - Concursul de table pentru pensionari, la final

Primăria Constanţa a organizat, ieri, finala concursului de table pentru pensionarii care frecventează cluburile special amenajate pentru vîrstnici de către municipalitate. Zeci de persoane vîrstnice din Constanţa s-au străduit pînă acum cîteva zile să ajungă în finala concursului organizat în toate cele 11 cluburi de pensionari din Constanţa. “Ca şi anul trecut, am organizat concursul pentru că am dorit să încurajăm aceste preocupări ale pensionarilor care frecventează cluburile. Este una dintre activităţile lor recreative şi ne bucură că sînt pasionaţi de ceea ce fac, motiv pentru care am vrut să premiem pasiunea lor“, a declarat şeful Serviciului Distribuire Pachete din cadrul Primăriei Constanţa, Iulia Zahariciuc. În urma concursului, cîştigătorii primelor trei locuri au primit diplome şi premii în bani oferite de Primărie. “Este o iniţiativă care ne bucură mult. Jucînd table, noi petrecem foarte mult timp pe zi aici şi ne-am bucurat să se organizeze un astfel de concurs“, a declarat Constantin Caragea, cîştigătorul marelui premiu al concursului de table. Iulia Zahariciuc a adăugat că, astăzi, în cluburile de pensionari sînt aşteptaţi pensionari din toate cele 11 cluburi pentru a participa la finala concursului de şah, care s-a derulat în paralel cu cel de table.