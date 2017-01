CONSTANŢA - Construcţiile cu emblemă de la intrarea în oraş, reabilitate

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au semnat, ieri, procesul verbal de recepţie pentru lucrările de reabilitare a construcţiilor de la intrarea în oraş din direcţiile Mangalia, Ovidiu şi Valu lui Traian. Şeful Serviciului Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie şi Deratizare (SDUEDD) din cadrul Primăriei Constanţa, Ionel Togan, a declarat că aceste construcţii (sub forma unor vele de navă), care au fost realizate în 2000, nu au mai fost reabilitate, iar din cauza vîntului, în timp, s-au deteriorat. „Au apărut fisuri la îmbinaţia dintre partea metalică şi zidărie. În plus se deteriorase şi emblema oraşului, pe care am schimbat-o“, a declarat Togan. El a adăugat că, totodată, s-au schimbat şi bordurile în aceste zone, pentru că, în timp, au mai fost executate lucrări la carosabil, iar acestea nu mai erau la nivel. Lucrările au fost demarate în urmă cu două săptămîni şi au fost finalizate, ieri, după ce s-a lucrat intens la aceste obiective. “Valoarea totală a lucrărilor a fost de 60.000 lei, bani alocaţi din bugetul local al administraţiei locale“, a mai spus Togan. El a adăugat că, în maximum două săptămîni, vor fi demarate şi lucrările la pasajele din municipiul Constanţa. Mai exact, a pasajului din zona Gării (intersecţia str. 1 Decembrie cu str Teodor Burada), a celui de lîngă magazinul Tomis (intersecţia str. Ştefan cel Mare cu str. Mihai Viteazu) şi a pasajului de pe str. Şoseaua Mangaliei, situat lîngă piaţa Abator. Săptămîna aceasta, Primăria Constanţa este în procedura de emitere a contractului pentru demararea lucrărilor. Togan a mai spus că, în maximum 15 zile, vor fi organizate şantiere de lucru la toate cele trei pasaje, iar dacă timpul va fi favorabil, urmează ca lucrările să fie finalizate pînă la sfîrşitul anului.