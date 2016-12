Constanţa - criză şi indiferenţă guvernamentală

2010 se anunţă unul dificil pentru administraţia publică constănţeană, care este nevoită să renunţe la investiţii, în condiţiile diminuării bugetului prognozat cu 85 de milioane de lei noi faţă de anul trecut. Având în vedere şi faptul că municipiul Constanţa este ignorat „tradiţional” de Guvern, care direcţionează banii doar după criterii politice, constănţenii primesc veşti proaste. Pentru a reuşi echilibrarea veniturilor cu cheltuielile, municipalitatea trebuie să renunţe la unele programe şi să restrângă amploarea altora.

BUGET MAI MIC. Primăria şi Consiliul Local Constanţa se văd nevoite ca, în 2010, să impună o serie de restricţii în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare. Încă din 2005, municipiul Constanţa a fost vitregit la capitolul alocării de fonduri de la Guvern, anul 2010 nefăcând excepţie de la regulă. Ambiţiile şi răzbunările politice ale celor de la Bucureşti conduc la un buget local mai mic cu aproximativ 20 de milioane de euro decât cel de anul trecut. „Aşa pornim în construcţia bugetului, cu restricţii la anumite capitole, astfel încât, în 2010, să avem cheltuieli mai mici cu 20 de milioane de euro”, a declarat primarul Radu Mazăre. El le-a explicat, vineri, consilierilor locali întruniţi în şedinţă extraordinară, că bugetul care se află încă în dezbatere publică este unul cât se poate de restrictiv. Mazăre a afirmat că în bugetul prognozat pentru 2010 vor fi scăderi la cotele defalcate din impozitul pe venit şi la veniturile din vânzarea de terenuri. „Singurele venituri care vor creşte potrivit prognozei bugetare sunt veniturile din impozite şi taxe locale, care au fost majorate cu 20% prin hotărârea Guvernului, şi unde noi estimăm o creştere de 20 de miliarde lei vechi, nesemnificativă, faţă de valoarea totală a scăderii”, a afirmat Mazăre. În aceste condiţii, în proiectul de buget pentru 2010 care va fi supus votului consilierilor peste aproximativ trei săptămâni există o serie de diminuări la anumite capitole. „Nu vom mai acorda bunuri de uz casnic - frigidere, maşini de spălat şi televizoare - persoanelor aflate la prima căsătorie, reuşind să facem o economie la buget de 37,5 miliarde lei vechi. Suma care se acordă persoanelor ce împlinesc vârsta de 80 de ani se diminuează de la 500 de lei, la 300 de lei, obţinând astfel o economie la buget de 6 miliarde lei vechi. De asemenea, nu vom mai face niciun fel de investiţie nouă”, a afirmat Mazăre. Numai investiţia pentru parcarea supraetajată de la Spitalul Judeţean ar avea şanse să fie demarată, dar numai dacă se alocă fonduri comunitare pentru lucrări.

FĂRĂ SPECTACOLE. Există şi alte capitole unde municipalitatea va face reduceri bugetare. Astfel, în 2010, nu se vor mai acorda ghiozdane şi rechizite pentru preşcolari şi şcolari, economisind la buget 9,5 miliarde lei, în staţiunea Mamaia nu se vor mai desfăşura niciun fel de spectacole culturale şi sportive în perioada sezonului estival, ceea ce înseamnă o economie la buget de 100 de miliarde lei. „Vara aceasta nu se va mai face nimic în staţiunea Mamaia. Dacă ne dă tanti Nuţi bani de la Bucureşti, facem concursul de formula 1 pe apă, facem şi concursul de avioane, facem şi alte spectacole. Nu putem să diminuăm din programele sociale şi să susţinem singuri turismul de litoral din România. Dacă nu ne dă bani, nu facem nimic”, a adăugat Mazăre. Acordarea de pachete pensionarilor cu pensii până la 800 de lei şi persoanelor peste 60 de ani care nu realizează venituri, persoanelor cu handicap şi celorlalte persoane care beneficiază de acordarea serviciilor sociale se va face nu de 12 ori pe an, ci doar de 8 ori pe an, economisindu-se la buget 60 de miliarde lei. Nici cluburile sportive nu vor mai primi foarte mulţi bani de la municipalitate, la acest capitol autoritatea locală urmând să facă o economie bugetară de 60 miliarde lei. Unul din proiectele sociale demarate de autoritatea locală va fi oprit. Nu se vor mai înfiinţa alte cluburi pentru pensionari, iar pentru cele existente se vor diminua cheltuielile, respectiv cafeaua, ceaiul, etc. se vor acorda doar vinerea, sâmbăta şi duminica, ceea ce înseamnă o economie bugetară de 4 miliarde lei vechi. După aprobarea bugetului local, studenţii nu vor mai beneficia de subvenţia de 50% a abonamentului pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun. În schimb, programul de asfaltare va continua ca şi până acum. „Pentru cartierul de locuinţe ieftine pentru tineri de pe strada Baba Novac avem deja alocate fondurile pentru a fi finalizat. Pentru cel de-al doilea cartier am alocat banii pentru proiectare şi parţial, adică 5% din totalul valorii, pentru infrastructură. Mai departe vom vedea”, a mai spus Mazăre.