CONSTANŢA - Curăţenie şi igienizare în zona Doraly Mall

Primăria municipiului Constanţa a continuat, săptămîna trecută, programul de reabilitare, curăţenie şi igienizare a cartierelor oraşului. În acest sens, Direcţia Servicii Publice şi Direcţia de Gospodărire Comunală au derulat în zona magazinului Doraly Mall lucrări de curăţare a terenului, au plantat material dendrologic şi au asfaltat porţiuni de teren viran şi trotuarele din zonă. Totodată, s-a igienizat întreaga zonă, iar Serviciul Ecarisaj a prins peste 20 de cîini. “Am ţinut cont de siguranţa pietonilor care se deplasează în această zonă şi în cartierele învecinate. Pentru ei am reglementat traficul rutier, realizînd o trecere pietonală pe strada care leagă Şoseaua Mangaliei de bulevardul Aurel Vlaicu, am montat dispozitive de limitare a vitezei şi am semnalizat prin indicatoare rutiere şi marcaje aceste treceri“, a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice, Ionel Pilat. El a mai spus că tot în această zonă au fost continuate lucrările de reînnoire a marcajelor şi de vopsire a stîlpilor şi bordurilor. “Serviciul Trafic Rutier a derulat şi lucrări de reparare a glisierelor, care reprezintă elemente de protecţie şi siguranţă a conducătorilor auto şi a pietonilor, iar Serviciul Dotări Urbane a completat inventarul public cu noi coşuri de gunoi şi băncuţe de odihnă pentru călătorii care circulă cu mijloacele RATC“, a mai spus Pilat.