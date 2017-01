CONSTANŢA - Grădiniţă europeană pentru 100 de preşcolari

Zeci de prichindei au luat cu asalt noua Grădiniţă cu orar normal nr. 58, cu profil româno-turc, situată în incinta Şcolii Generale nr 12 “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, pentru că, după un an întreg în care s-a lucrat intens la ridicarea unei clădiri noi, unitatea de învăţămînt preşcolar şi-a deschis porţile. Noua grădiniţă se află pe amplasamentul unei vechi unităţii pentru preşcolari, demolată pentru că nu asigura condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului educativ. S-a luat decizia construirii noii clădiri, în care va funcţiona aceeaşi Grădiniţă nr. 58, pentru că fostul edificiu avea o vechime de mai bine de 100 de ani şi era mai degrabă o ruină, decît un spaţiu destinat copiilor de grădiniţă. Mai mult decît atît, directorul spune că actuala grădiniţa era „magazia de lemne a unei alte grădiniţe”, care se află în incintă. „Dacă n-ar fi fost Primăria, încă mai stăteam prin cartiere cu chirie şi mă bucur că a fost posibil să începem activităţile în noua clădire, chiar dacă am început puţin mai tîrziu pentru că lucrările au mai durat”, a declarat directorul Grădiniţei nr. 58, institutor Seidali Zulfie. Emoţionată de acest eveniment îndelung aşteptat, Seidali Zulfie a declarat că realizarea acestei noi grădiniţe reprezintă un vis împlinit. Alături de directorul unităţii de învăţămînt preşcolar s-a aflat primarul Constanţei, Radu Mazăre, deputatul Manuela Mitrea şi prof. dr. Mircea Pătruţ. Primarul s-a arătat încîntat de noua grădiniţă, însă a declarat că este mîhnit de faptul că există foarte multe cereri pentru locuri în grădiniţe, în timp ce numărul unităţilor de învăţămînt preşcolar este insuficient. „În iunie, ştiind de această cerinţă a oamenilor, am făcut o hotărîre de consiliu, am dat anunţ în presă şi am găsit cinci locaţii pe care să le închiriem şi să le amenajăm pentru grădiniţe. Am transmis această informaţie către Inspectoratul Şcolar Judeţean, dar acesta a refuzat patru dintre spaţii. Îmi pare rău, pentru că în continuare există cereri pentru locuri în grădiniţe, dar mai mult de atît nu putem face”, a declarat Radu Mazăre. Investiţia s-a ridicat la 20 de miliarde de lei vechi şi a fost asigurată de Primărie şi de stat. Manuela Mitrea a declarat că lipsa locurilor din grădiniţe reprezintă o problemă care trebuie rezolvată.

La suprafaţa terenului alocat vechii construcţii, Primăria Constanţa a mai acordat încă 2.500 de metri pătraţi, pentru a putea fi amenajată o curte interioară cu spaţiu verde pentru copii, întreaga suprafaţă fiind acum de 4.000 de metri pătraţi. Clădirea, dotată la standarde moderne, are o suprafaţă de 825 de metri pătraţi şi două etaje. Sînt amenajate cinci săli de clasă, o sală de joacă, cabinet medical, vestiare, filtru, izolator, duşuri pentru personal şi grupuri sanitare pentru copii, centrală electrică pe gaze şi o curte interioară. Noua unitate de învăţămînt preşcolar are o capacitate de 100 de locuri, iar pînă acum, la Grădiniţa 58, sînt înscrişi în circuitul educaţional 80 de copii. Din acest an vor funcţiona patru grupe de copii, dintre care una de cămin.