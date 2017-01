Constanţa - „Home port” pentru croazierele maritime

Aşa cum conducerea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) SA Constanţa a anunţat încă din primăvară, cel mai mare port românesc la Marea Neagră devine din această toamnă punct de îmbarcare - „Home Port” - pentru turiştii români şi străini care doresc să îşi petreacă vacanţa într-o croazieră maritimă. Primul pasager care poposeşte în oraşul nostru şi care va oferi constănţenilor posibilitatea de a pleca de la Constanţa este nava de lux „MSC Musica”, aparţinând companiei MSC Cruises. 80 de turişti români se vor îmbarca astăzi din terminalul de pasageri al Portului, pentru o croazieră de 12 zile. „MSC Musica” are la bord 2.500 de turişti, dintre care alţi 80 de turişti români s-au îmbarcat la Veneţia şi vor încheia călătoria la Constanţa. După Constanţa, următoarea destinaţie a pasagerului este portul Gythion (Sparta), apoi croaziera are programate opriri în porturile Veneţia, Katakolon, Istanbul, Yalta şi Odessa, cu revenire la Constanţa în cea de-a douăsprezecea zi a călătoriei. Pentru acest an sunt programate patru croaziere pe navele MSC cu plecare de la Constanţa.

OPT ÎMBARCĂRI ÎN 2014 Intrarea Constanţei pe harta „Home Port” pentru croazierele maritime a fost posibilă după ce CN APM a aderat la Asociaţia Internaţională MedCruise şi a declanşat demersurile prin care a reuşit să atragă în Portul Constanţa prima companie - MSC Cruises - care îşi asumă startul transformării Constanţei în port de îmbarcare. Conducerea CN APM spune că turiştii se vor îmbarca din Portul Constanţa au avantajul de a nu mai fi obligaţi să cumpere bilet de avion, dus-întors, până la un alt port de îmbarcare din lume, pentru a beneficia de croaziere maritime. Prin colaborarea dintre CN APM şi MSC Cruises, în perioadele aprilie - mai şi septembrie - octombrie 2014, au fost programate opt sosiri/plecări ale navelor „MSC Sinfonia” şi „MSC Orchestra”. Reprezentanţii Portului Constanţa au declarat că dispun de infrastructura necesară şi îndeplinesc toate celelalte condiţii pentru a deveni un important nod pentru croazierele de la Marea Neagră.