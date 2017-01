CONSTANŢA - Mii de participanţi la Revelionul din Piaţa Ovidiu

Revelionul 2009 organizat de Primăria Constanţa în Piaţa Ovidiu a strîns mii de constănţeni dornici să petreacă noaptea dintre ani ascultînd muzică bună şi bucurîndu-se de o atmosferă deosebită. Chiar dacă temperaturile au fost sub 0 grade, cu mic, cu mare, copii, tineri, persoane de vîrsta a doua, dar şi mulţi vîrstnici au venit să se distreze în zona peninsulară, în noaptea intrării în 2009. Pentru al treilea an la rînd, autorităţile constănţene au adus trupe de muzică pentru toate vîrstele, două străine şi două româneşti, care au evoluat pe scena special amenajată în Piaţa Ovidiu. Reprezentanţii Primăriei spun că organizarea Revelionului se doreşte a deveni o tradiţie. Marea distracţie de Revelion a început în jurul orei 22.00 şi s-a terminat după orele 1.00, cînd un spectaculos foc de artificii a împînzit cerul Constanţei. Pe scenă au urcat, pe rînd, trupele Replica, Corona, Kaoma şi Direcţia 5, organizatorii dorind să împace toate gusturile în materie de muzică. În timp ce Direcţia 5 a încîntat cu melodii mai vechi, dar şi mai noi, precum „Povestea noastră” sau „Anii”, Corona a interpretat „The rhythm of the night”, iar Kaoma a încins atmosfera cu binecunoscuta Lambada. În ciuda frigului, tinerii constănţeni care s-au bucurat de atmosfera din Piaţa Ovidiu au cîntat şi au dansat pe muzica celor patru formaţii, iar cei mai în vîrstă au spus că au retrăit momente din tinereţe. Autorităţile constănţene au declarat că pregătirile pentru Revelion au început în urmă cu aprox. o lună, iar în total au pus la bătaie 100 de mii de euro pentru organizarea petrecerii din Piaţa Ovidiu.