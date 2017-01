CONSTANŢA - O nouă zonă de agrement

Locuitorii din zona Far vor beneficia de o zonă de agrement pentru toate vîrstele, care va fi amenajată la intersecţia dintre strada Caraiman şi Şoseaua Mangaliei. Noul spaţiu de relaxare pentru constănţeni va fi format din locuri de joacă pentru prichindei, teren de sport şi o parcare amenajată pentru aprox 150 de maşini. Lucrările pentru amenajarea zonei de agrement au început în urmă cu două săptămîni şi se vor finaliza, cel mai probabil, la mijlocul lui decembrie. „Am pregătit solul pentru asfaltare: am decopertat, am pietruit şi am tasat solul, iar joi am finalizat asfaltarea. În prezent completăm locurile de joacă, le reparăm, le revopsim şi, dacă vremea ţine cu noi, pe 15 decembrie vom inaugura noul loc de agrement”, a declarat directorul Direcţiei Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa, Ionel Pilat. El a adăugat că terenul de sport a devenit unul multifuncţional, pentru că s-a amenajat un teren de fotbal şi unul de baschet, iar în prezent se lucrează la montarea gradenelor şi a coşurilor de gunoi şi la amenajarea vestiarelor destinate celor care vor practica sport. „Vom completa locul de joacă cu elemente metalice pe care le vom vopsi. Vremea este destul de bună pentru ca elementele să suporte vopsirea. Acum lucrăm şi la îngrădirea terenurilor de sport şi a locurilor de joacă”, a mai spus Pilat. Este al cincilea spaţiu de agrement amenajat de Primăria Constanţa, în ultimele luni.