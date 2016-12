CONSTANŢA - Palmierii, la iernat

Reprezentanţii Direcţiei de Gospodărire Comunală (DGC) din cadrul Primăriei Constanţa au finalizat colectarea tuturor celor 184 de palmieri amplasaţi în staţiunea Mamaia. Şeful Serviciului Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul DGC, George Coman, a declarat că s-au strîns plantele exotice amplasate în Piaţetele Casino şi Perla, cele amplasate pe promenada cuprinsă între Hotel Iaki şi Hotel Rex, precum şi cele de pe promenada Jupiter - Junona. „De la 1 octombrie am demarat o amplă acţiune de strîngere a tuturor palmierilor din staţiunea Mamaia şi am reuşit să o finalizăm. Am fost inspiraţi să demarăm strîngerea acestora, cu atît mai mult cu cît, în ultimele zile, temperaturile au scăzut considerabil”, a declarat Coman, amintind că a fost un an în care plantele exotice au fost strînse în noiembrie pentru că vremea caldă s-a menţinut pînă în ultima lună de toamnă. Palmierii au fost transportaţi în serele de la ieşirea din oraş, unde, pînă la primăvară, vor fi monitorizaţi şi ţinuţi în încăperi în care va fi păstrată o temperatură constantă. În timpul verii trecute, trei dintre palmierii din zona Hotelului Rex au ars din neglijenţa turiştilor care, cel mai probabil, au aruncat mucuri de ţigară la rădăcina lor, însă şeful Serviciului Igienă Publică şi Spaţii Verzi a susţinut că plantele ornamentale şi-au revenit şi au putut bucura în continuare privirile turiştilor.