Constanţa - pe primul loc la accesarea fondurilor europene pentru agricultură

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) a încheiat anul 2006 cu rezultate bune, în ciuda faptului că temperaturile excesiv de scăzute din primăvară au dus la calamitarea a 87.000 ha cu rapiţă, grîu, orz, şi orzoaică de primăvară. Chiar dacă agricultorii au avut de înfruntat şi secetadin timpul verii, iar cîştigurile nu au fost substanţiale, judeţul Constanţa se situează printe primele trei din ţară la producţiile realizate, potrivit bilanţului prezentat ieri de conducerea instituţiei. „S-au făcut eforturi pentru modernizarea fermelor de pe raza judeţului şi pentru absorbţia fondurilor europene derulate atît prin programul SAPARD, cît şi prin Fermierul. Putem spune, acum, la sfîrşitul unui an greu, că judeţul nostru se află pe primul loc din ţară prin atragerea a peste 22 de milioane de euro prin cele două programe”, a declarat directorul DADR, Gheorghe Albu. El a mai spus că 2007 este un an extrem de important avînd în vedere faptul că trebuie să schimbăm total viziunea despre modul în care trebuie să facem agricultură. Gheorghe Albu a declarat că inspectorii europeni, care pînă în momentul aderării dădeau recomandări agricultorilor români, din 2007 vor aplica sancţiuni prin reţinerea drepturilor de sume acordate de UE. Un alt aspect se referă la necesitatea înscrierilor în Registrul viilor a tuturor suprafeţelor pentru a nu pierde cota de plantaţie, avînd în vedere că judeţul Constanţa are alocate 10.000 ha cu viţă de vie. „Trebuie urgentată finalizarea cadastrului general al judeţului pentru că în lipsa acestei acţiuni nu vom putea accesa fonduri. Cea mai importantă acţiune este alocarea cotei de lapte, şi nu este un secret că, în acest moment, România are depăşită cota acordată de UE cu 25%”, a mai spus Albu. El a amintit şi alte restricţii impuse de europeni precum plantarea anumitor soiuri, interzicerea culturilor de plante modificate genetic, folosirea exclusiv a anumitor tipuri de îngrăşăminte chimice şi pesticide.