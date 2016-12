CONSTANŢA - Poliţiştii detaşaţi în Mamaia, cazaţi pe cheltuiala Primăriei

Consilierii locali municipali constănţeni, întruniţi ieri în şedinţă ordinară, au aprobat o rectificare de buget pentru a putea plăti cazarea poliţiştilor detaşaţi în Mamaia şi Constanţa în perioada sezonului estival. Primarul Radu Mazăre a declarat, după şedinţă, că decizia ca administraţia locală să plătească cazarea poliţiştilor a venit în urma unor discuţii cu ministrul Internelor, Dan Nica. „El mi-a spus că Ministerul de Interne este într-o situaţie foarte proastă, că nu are fonduri pentru a caza poliţiştii pentru asigurarea ordinii pe perioada sezonului estival, motiv pentru care m-a rugat să găsim o soluţie împreună. Astfel, am convenit ca, pentru staţiunea Mamaia, Primăria Constanţa să asigure cazarea pe perioada sezonului pentru peste 100 de poliţişti, întrucît ştim că turismul este cea mai importantă sursă de venit a municipalităţii, iar ordinea şi liniştea publică sînt necesare pe litoral“, a declarat Mazăre. El a mai spus că poliţiştii vor veni în următoarele zile, urmînd să intre în dispozitiv în Mamaia şi parţial, în municipiul Constanţa. „Poliţiştii vor fi cazaţi în partea de nord a staţiunii, în blocurile care s-au construit în zona staţiei de taxare de la ieşirea spre Năvodari. Poliţiştii vor sta cîte 4 sau 6 în apartament. Primăria va plăti puţin peste 100.000 de euro pentru cazarea poliţiştilor detaşaţi. A fost cea mai ieftină soluţie pe care am găsit-o, pentru că, dacă discutam de camere la hotel, cheltuiala ar fi fost mult mai mare“, a precizat primarul Constanţei.