CONSTANŢA - Soluţiile arhitecturale pentru Piaţa Ovidiu, la consultări publice

Începînd de ieri, proiectele arhitecturale privind reamenajarea şi sistematizarea turistică a Pieţei Ovidiu din zona Peninsulară a municipiului Constanţa sînt supuse consultării publice la Muzeul de Arheologie Constanţa. „Pentru ca zona Peninsulară să pornească motoarele din punct de vedere economic şi turistic, trebuia făcut ceva. Aşa s-a întîmplat şi în Mamaia. După ce o serie de proprietari din Mamaia s-au plîns şi s-au legat cu lanţurile de active, după ce i-am obligat pe hotelieri să îşi renoveze hotelurile, a început şi activitatea economică să se dezvolte. În Peninsulă, am decis să începem cu Piaţa Ovidiu. Am organizat un concurs de soluţii arhitecturale şi urbanistice pentru resistematizarea Pieţei”, a declarat viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi. În concursul de soluţii arhitecturale au intrat şapte firme de specialitate, ale căror soluţii vor fi analizate şi cîntărite de un juriu format din reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor din România, specialişti în istorie, arheologie şi urbanism. Juriul a hotărît ca, înainte de a lua o decizie finală privind soluţia care va schimba faţa Pieţei Ovidiu, să consulte opinia publică. „La Muzeul de Arheologie vor fi expuse planşele originale ale firmelor de arhitectură, notate cu primele litere ale alfabetului. Am deschis şi o carte de impresii la Muzeu, în care toate persoanele interesate pot să îşi exprime părerea faţă de o soluţia arhitecturală A, B, C, şamd. Planurile vor fi la Muzeu toată săptămîna viitoare, urmînd să se ia o decizie finală a juriului peste două săptămîni asupra soluţiei finale”, a mai spus Nemirschi.

Municipalitatea este foarte aproape de obţinerea unei importante finanţări comunitare pentru reabilitarea întregii zone istorice a oraşului, avînd proiecte eligibile deja pregătite. „Nu am discutat public despre reabilitarea Peninsulei pentru că, în această perioadă, este un subiect foarte sensibil şi mult discutat de toată lumea, de persoane care habar nu au că noi lucrăm de trei ani la proiecte. Banii pentru Peninsulă vor proveni din fondurile europene, printr-un proiect Urbact. Zona Peninisulară este deja declarată la nivel comunitar ca fiind o zonă urbană istorică protejată. În programul comunitar Urbact sînt 10 oraşe cu zone istorice din Europa, pentru protejarea cărora UE a delegat experţi pentru analizarea siturilor istorice. Procedura de alocare a fondurilor va fi inversă faţă de ceea ce s-a întîmplat pînă acum. Bruxelles-ul va veni şi va spune Guvernului României să canalizeze banii comunitari către Constanţa”. Din estimările de cost ale proiectelor vizate de municipalitate, întreaga investiţie în Peninsulă ar putea costa aproape 75 de milioane de euro, în condiţiile în care, pentru dezvoltări turistice în următorii cinci ani, UE nu a alocat pentru regiunea de dezvoltare din care face parte Constanţa (pentru şase judeţe) decît 80 de milioane de euro. „Nu trebuie să ne spună contracandidaţii lui Mazăre ce trebuie să facem în peninsulă. Noi am muncit şi avem proiectele pregătite. Sîntem acuzaţi că nu am atras fonduri structurale, dar abia săptămîna trecută a fost emis, la Bucureşti, Ghidul solicitantului de fonduri structurale, fără de care nu puteam solicita bani europeni. De-asta nu s-au luat fonduri comunitare! Proiectele sînt deja în stadiu avansat al procedurilor. Mai trebuie vorbit puţin la Bruxelles şi mai trebuie să facem lobby la cîteva ministere, dar sperăm că, din toamnă, se vor mai schimba lucrurile la Bucureşti. Spun asta pentru că la Bucureşti este problema. Am dus şi proiectul şoselei de coastă pînă la capăt din punct de vedere european şi ni s-a blocat proiectul la Bucureşti”, a explicat Nemirschi. Prezent la conferinţă, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat: „Am mai spus că treaba cu banii comunitari este mult umflată. 80 de milioane de euro pentru şase judeţe, în cinci ani, este egal cu zero pentru dezvoltare turistică. Eu mă aşteptam să fie bani mulţi pentru dezvoltare. Şoseaua de coastă o puteam construi cu fonduri de preaderare. Acum nu mai putem face şoseaua de coastă, dar am putea, dacă o declarăm şosea de centură, să obţinem bani pe altă axă de finanţare, privind transporturile. Primăria Constanţa va cofinanţa lucrările din Piaţa Ovidiu şi din Peninsulă cu 10-15% din valoarea totală a proiectului”.