CONSTANŢA - Spaţiile de joacă pentru copii, în reabilitare

Direcţia Servicii Publice (DSP) din cadrul Primăriei Constanţa continuă lucrările de reabilitare a locurilor de joacă pentru copii din întregul oraş şi din staţiunea Mamaia. Potrivit inspectorului DSP Cristina Itoafă, pînă la finele lunii august, lucrătorii firmelor autorizate să execute reparaţiile vor trebui să finalizeze reabilitarea celor 81 de locuri de joacă pentru copii şi trei ţări ale piticilor. “17 dintre spaţiile de joacă sînt dotate cu elemente de joacă model european, la care nu am avut foarte multe reabilitări de făcut, pentru că s-au păstrat foarte bine, însă am avut destul de lucru la cele 62 de locuri de joacă cu elemente clasice. Au fost rupte leagăne, au fost smulse din beton şi rupte balansoare, vopseaua s-a scorojit de pe elementele de joacă şi aproape tot ce era realizat din lemn s-a deteriorat. Am reabilitat tot ce s-a deteriorat şi am înlocuit şi nisipul acolo unde spaţiile de joacă aveau aşa ceva“, a declarat Itoafă. Ea a adăugat că, pînă acum, au fost reabilitate 21 de locuri de joacă din cele 50 la care s-au început lucrările. De asemenea, administraţia locală constănţeană a dotat locurile de joacă cu băncuţe şi coşuri de gunoi.