Constanţa a cîştigat Marele premiu la Olimpiada economisirii-creditării

Constanţa a cîştigat duelul cu celelalte şase oraşe înscrise în „Olimpiada economisirii-creditării”, competiţie lansată pe 28 septembrie de BCR Banca pentru Locuinţe. Rivalii Constanţei au fost Bucureştiul, Braşovul, Iaşiul, Craiova, Cluj-Napoca şi Timişoara. Marele premiu atribuit Constanţei este de 50.000 de euro, bani care vor merge în amenajarea unui loc de joacă pentru copii. „Olimpiada” s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămîni, într-un spaţiu public, cu sprijinul cetăţenilor care au demonstrat că se aplică şi în realitate principiul de la care a plecat BCR BpL, şi anume: casa poate fi renovată în cel mai scurt timp, iar pentru asta îţi vine în ajutor BCR BpL. Evenimentul a adus în atenţia publicului cele mai avantajoase oferte de creditare şi cele mai noi servicii financiar-bancare oferite celor care au nevoie de un suport material pentru renovarea locuinţei. Toate cele trei produse oferite de BCR BpL - “Locuinţe PLUS”, “Economii PLUS” şi “Locuinţe IMEDIAT” - au dobînzi fixe atît la economisire, cît şi la creditare. Prima de la stat şi celelalte facilităţi oferă un randament efectiv al economisirii de pînă la 11,2% pe an, mai bun chiar decît dobînzile la depozitele \'clasice\'. Sumele economisite de clienţi intră sub incidenţa reglementărilor Fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar. În acelaşi timp, clienţii beneficiază de dobînzi mici la credite: 5% pe an - pentru Locuinţe PLUS şi Economii PLUS şi 6% pe an - pentru Locuinţe IMEDIAT. Perioada minimă de economisire este de 18 luni, iar durata maximă de rambursare a creditului este de 88 de luni.