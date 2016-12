Constanţa a găzduit prima ediţie a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la oină

La sfîrşitul săptămînii trecute, Constanţa a găzduit etapa finală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la oină la nivel de licee. La startul ultimului act al competiţiei s-au aliniat şapte echipe: Grup Şcolar “Ştefan Anghel” Băileşti (Dolj), Liceul Teoretic Carei (Satu Mare), Grup Şcolar Industrial “Ion Budeanu” Gurahonţ (Arad), Seminarul Teologic Bucureşti, Grup Şcolar “Dumitru Dumitrescu” Buftea (Ilfov), Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare” Rm. Sărat (Buzău) şi Grup Şcolar Industrial “Al. I. Cuza” Vaslui. Meciurile s-au desfăşurat pe terenul de oină din incinta Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa şi au fost arbitrate de doi dintre cei mai buni arbitri români, Daniel Benghea şi Mihai Georgescu. La capătul a trei zile pline de meciuri spectaculoase, liceeni din Vaslui au reuşit să-şi adjudece trofeul, cîştigînd duelul cu colegii lor din Buzău. Festivitatea de premiere a avut loc duminică, la Palatul Copiilor, echipele primind medalii, cupe, diplome şi materiale sportive din partea sponsorilor, printre care s-au numărat Consiliul Judeţean Constanţa, SC “Zona Sport” Cluj, SC “Artimex” Cluj şi revista “Miss Sport”. Organizatorii au pregătit şi o surpriză elevilor participanţi, oferindu-le un tur al municipiului Constanţa şi staţiunii Mamaia din două autocare descoperite. “Am fost extrem de mulţumit de faptul că la acest turneu final au luat parte şapte echipe, lipsind doar reprezentanta zonei Clujului. Recunosc că am avut emoţii, deoarece fiind prima ediţie organizată la nivel de licee exista riscul ca să avem mai puţine echipe în competiţie, dat fiind faptul că oina are la ora actuală o anume răspîndire. Am remarcat atmosfera de fair-play şi calitatea meciurilor, dar şi prezenţa, după mulţi ani, a unei echipe a Seminarului Teologic. Formaţiile din Vaslui şi Buzău au dovedit că reprezintă zone puternice în oină şi practic ele şi-au disputat supremaţia la acest turneu. Le mulţumesc tutoror care au depus eforturi în organizarea competiţiei, profesorilor care au pregătit şi însoţit echipele, reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, directorilor de la Palatul Copiilor şi Liceului cu Program Sportiv Constanţa şi, nu în ultimul rînd, conducerii Poliţiei de Frontieră din Constanţa. Competiţia s-a desfăşurat sub egida împlinirii celor 110 ani de la organizarea primului campionat de oină”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre.

Competiţia a fost organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (prin aportul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa), în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Federaţia Română de Oină şi Asociaţia Judeţeană de Oină. Din comisia de organizare au făcut parte, printre alţii, Emil Creangă (inspector general Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării), Petrică Miu (inspector şcolar general al ISJ Constanţa), Elena Frîncu (director al DSJ Constanţa), comisar şef Adi-Octavian Tobă (inspector şef al IJPF Constanţa), Elena Buhaiev (inspector de specialitate educaţie fizică şi sport al ISJ Constanţa), Nicolae Dobre (preşedintele FRO) şi Mircea Neagu (Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa).

Rezultate: Bucureşti - Arad 2-9, Ilfov - Dolj 3-3, Satu Mare - Buzău 1-24, Dolj - Satu Mare 2-2, Arad - Ilfov 5-2, Vaslui - Bucureşti 17-0, Ilfov - Vaslui 0-14, Satu Mare - Arad 5-4, Buzău - Dolj 17-1, Arad - Buzău 3-10, Vaslui - Satu Mare 13-2, Bucureşti - Ilfov 4-2, Satu Mare - Bucureşti 0-2, Buzău - Vaslui 9-15, Dolj - Arad 0-6, Vaslui - Dolj 5-1, Bucureşti - Buzău 1-13, Ilfov - Satu Mare 4-0, Buzău - Ilfov 13-2, Dolj - Bucureşti 6-0, Arad - Vaslui 0-12. Clasament final: 1.Vaslui 18p; 2.Buzău 16p, 3. Arad 12p, 4. Bucureşti 10p, 5. Dolj 10p, 6. Satu Mare 9p, 7. Ilfov 9p.