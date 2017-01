Constanţa a intrat în Uniunea Europeană cu un şomaj de doar 4,3%

După aproape două decenii în care scăderea veniturilor populaţiei şi creşterea constantă a preţurilor de consum au reprezentat portdrapelul protestelor sindicale din fiecare toamnă, românii au avut parte, anul trecut, de majorări salariale susţinute. Asta chiar dacă România a intrat în Uniunea Europeană cu un nivel viaţă mult sub standardele comunitare şi cu o economie care nu a depăşit încă şocul tranziţiei, mai ales că relaxarea fiscală şi continua creştere a locurilor de muncă au condus la îmbunătăţirea măsurilor sociale. Trendul ascendent se menţine şi la nivelul şomajului, iar dacă de la căderea comunismului şi pînă acum unul din zece români a părăsit ţara în căutarea unei vieţi mai bune, România are una dintre cele mai scăzute rate dintre statele UE. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM), la nivel naţional sînt înregistraţi circa 700.000 de şomeri, însă dacă în urmă cu şapte ani Constanţa avea peste 35.000 de persoane aflate în căutarea unei slujbe, în 2006, acestea erau cifrate la 12.977 de persoane. "Sînt foarte multe domenii în care se constată criză a forţei de muncă - construcţii, industria textilă şi sectorul medical, însă multe altele sînt într-o continuă expansiune. Este vorba despre domeniul tehnologiilor informatice, turismul şi serviciile, dar şi diversele activităţi comerciale care reuşesc să creeze un echilibru pe piaţa muncii. Din cei aproape 13.000 de şomeri constănţeni, 6.420 beneficiază de indemnizaţii din partea statului, în timp ce 6.867 persoane au ieşit de sub incidenţa măsurilor de protecţie", a declarat directorul executiv al AJOFM Constanţa, Emilia Murineanu. Ţinînd cont că la nivelul judeţului sînt înregistraţi peste circa 180.000 de salariaţi, deşi reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă susţin că mulţi alţii lucrează la negru, rezultă că raportul dintre angajaţi şi şomeri este de 15 la la 1 în favoare celor dintîi. "Cu toate că a fost un an plin de disponibilizări, putem spune că şomajul a evoluat corespunzător. Dacă la începutul anului am avut o rată de 5,7%, cel mai mic nivel, 3,1%, fiind atins în august, la sfîrşitul anului am avut o medie de 4,3%. Este una dintre cele mai scăzute rate ale şomajului din ultimii ani", a completat Emilia Murineanu.