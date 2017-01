Constanţa a suscitat interesul investitorilor azeri

Ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România, Eldar Humbat Hasanov, a efectuat ieri o vizită oficială la Constanţa, întîlnindu-se cu reprezentanţi ai Primăriei, Consiliului Judeţean şi Prefecturii. Ambasadorul a declarat că, în contextul integrării României în UE, relaţiile dintre ţara noastră şi Azerbaidjan cunosc o nouă etapă, a parteneriatului strategic, vizita sa avînd ca scop intensificarea şi extinderea colaborării economice. “Scopul vizitei noastre este întărirea relaţiilor de colaborare cu judeţul Constanţa. Sîntem interesaţi, în primul rînd, de posibilităţile tehnice ale acestei zone şi ale Portului Constanţa. Sîntem foarte interesaţi să folosim judeţul Constanţa pentru transportul petrolului şi al gazelor naturale. În acest scop ne-am interesat de capacităţile de funcţionare ale rafinăriilor din zonă şi am aflat că acestea nu funcţionează la parametri maximi. Preşedintele Azerbaidjan a hotărît că reprezentanţa est-europeană a Societăţii de Stat a Petrolului trebuie să se deschidă în România”, a declarat ambasadorul, adăugînd că nu exclude posibilitatea ca investitorii azeri să construiască la Constanţa un nou port, după modelul celui deschis în Georgia. În cadrul întîlnirii de la CJC, vicepreşedintele Radu Comănici i-a prezentat diplomatului azer potenţialul turistic şi cultural al judeţului şi programele de promovare şi dezvoltare ale CJC din domeniu: “Dobrogea este zona cu cele mai multe situri arheologice din întreaga Europă. CJC are un program pentru valorificarea acestui potenţial prin punerea în valoare a siturilor arheologice şi a litoralului românesc. Consider că putem avea o colaborare foarte bună şi în acest domeniu şi că investitorii azeri vor găsi, cu uşurinţă, oportunităţi de valorificare a potenţialului turistic al judeţului”. Comănici a adăugat că CJC este deschis pentru un dialog permanent cu oficialităţile şi cu investitorii azeri şi că salută demersurile acestora pentru sprijinirea judeţului. În cadrul întrevederii pe care a avut-o cu viceprimarul Nicolae Nemirschi, Excelenţa Sa a declarat că investiţiile azere în România se ridică la 112 milioane euro şi că doreşte ca, la Constanţa, aceste investiţii să fie sporite considerabil: “Ştim că domnul Radu Mazăre este un primar capabil şi credem în el. De aceea, ne gîndim foarte serios să investim în acest oraş cu o importanţă strategică şi să colaborăm cu Primăria Constanţa”. Eldar Humbat Hasanov s-a arătat extrem de interesat şi de o viitoare colaborare bilaterală în domeniul turismului. La rîndul său, Nemirschi i-a mulţumit ambasadorului pentru intenţiile sale şi pentru aprecierile făcute la adresa Constanţei. “Azerbaidjanul este recunoscut pe plan internaţional ca o forţă energetică, iar relaţiile noastre confirmă că statul dvs. are şi va avea numai colaborări stabile şi serioase în Europa din punct de vedere energetic. Primul pas în Europa se poate face numai prin România, iar în România, numai pe la Constanţa. De aceea, relaţiile noastre trebuie să fie foarte apropiate”, a declarat Nemirschi. El i-a spus ambasadorului că, în urmă cu o săptămînă, au fost finalizate, din punct de vedere juridic, documentele de înfiinţare a zonei metropolitane Constanţa şi că interesul investitorilor azeri va trebui redirecţionat către zonele de investiţii stabilite prin dezvoltarea metropolei. Viceprimarul a adus în discuţie şi problema zonei în care este amplasat Oil Terminalul vechi, una dintre zonele critice ale oraşului: “În cel de-al Doilea Război Mondial, rezervoarele au fost bombardate şi s-a creat o imensă pată de petrol în subteran. Practic, acel teren nu poate fi folosit şi zona trebuie reconsiderată. Situaţia este delicată pentru că în subsolul blocurilor situate în cartierele mărginaşe ale Constanţei au început să apară infiltraţii de petrol, care a ajuns în pînza freatică şi migrează”. El a adăugat că, în mod sigur, UE va avea un cuvînt greu de spus la acest capitol şi se impune ca Ministerul Mediului să dirijeze o parte dintre fondurile de mediu pentru rezolvarea acestei probleme. “Vor exista investitori care aduc petrol la Constanţa, dar pot exista şi investitori interesaţi să scoată acel petrol şi să urbanizeze zona, care se întinde pe 100 ha, pentru care nu există plan urbanistic şi care a rămas o pată pe harta Constanţei. Aceasta este o ofertă”, a adăugat Nemirschi. Extrem de interesat de oportunităţile de dezvoltare a Portului Constanţa, ambasadorul şi-a încheiat vizita cu o întîlnire cu reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa.