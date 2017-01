Constanţa ar putea fi încălzită cu agent termic de la Centrala Nucleară

Vizita ministrului a continuat la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), unde a discutat proiectele importante ale judeţului cu preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Ministrul a dezvăluit că în timpul discuţiilor i-a fost adusă la cunoştinţă discriminarea pe criterii politice la care au fost supuse numeroase comunităţi locale atunci cînd a fost vorba despre alocarea fondurilor guvernamentale. “Campion absolut la alocarea de fonduri este PD, care a avut ministrul Administraţiei şi Internelor. Din punctul meu de vedere, repartizarea resurselor financiare aşa cum prevede legea nu trebuie să ţină cont de culoarea politică a primarilor”, a declarat Orban. Dintre proiectele prezentate de preşedintele CJC, ministrul le-a evidenţiat pe cele care au în vedere utilizarea energiei termice de la Centrala Nucleară Cernavodă şi amenajarea unui drum expres care să lege litoralul Mării Negre de Delta Dunării. Drumul expres Constanţa-Tulcea a fost prezentat conexat cu un alt proiect de amenajare a unor porturi turistice pe Dunăre. „Este un proiect pe care CJC l-a depus la nivelul planului operaţional zonal 2 sud-est, împreună cu judeţele Tulcea, Brăila, Galaţi şi se referă la realizarea unor rute de transport turistic şi porturi de agrement, în judeţele la care m-am referit, pentru a face o conexiune între mare şi Dunăre”, a explicat Nicuşor Constantinescu. La rîndul lui, ministrul şi-a afirmat susţinerea pentru acest proiect: „Este inacceptabil să ajungi în două ore şi jumătate de la Bucureşti la Constanţa, iar de la Constanţa la Tulcea să ajungi în 3 ore. În programul de guvernare avem prevăzută crearea de drumuri exprese, şi acesta va fi unul din traseele pe care vom demara studii de prefezabilitate”. Cel de-al doilea proiect evidenţiat de Orban a fost catalogat ca fiind „un proiect interesant, de care am auzit prima dată”. Concret, este vorba despre utilizarea energiei termice din apa rezultată din reactoarele de la Cernavodă pentru încălzirea unor localităţi din judeţ, inclusiv Constanţa. „Ideea prevede proiectarea pe sub autostrada Cernavodă-Constanţa a unei conducte care să transporte apa. Trebuie să vedem prima dată un proiect tehnic. Ideea pare foarte bună, întrucît pentru autostradă se fac săpături, iar costurile de realizare a unei astfel de conducte sînt minimale şi, în plus, sînt o serie de avantaje. Nu se mai aruncă apa şi energia termică, autostrada poate fi încălzită cu ajutorul acestei conducte, dar să vedem soluţia tehnică şi legală”, a spus Orban. La finalul întîlnirii, Nicuşor Constantinescu a declarat: „Este o premieră naţională, pentru că, de doi ani şi jumătate, niciun ministru al Transporturilor nu a venit la CJC şi nici la Primăria Constanţa. E o dovadă că persoana care se află în fruntea Ministerului chiar vrea să facă treabă şi de aceea am şi discutat în mare cîteva proiecte importante. Sperăm ca din comunicarea stabilită acum să reuşim finanţarea cîtorva proiecte fie din bani guvernamentali, fie din bani europeni, fie din cofinanţări”.