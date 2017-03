Constanța are buget pentru 2017

Municipiul Constanța are cel mai mare buget din istoria sa. Asta deoarece consilierii locali au votat, vineri, în ședință ordinară, bugetul municipiului pentru acest an. Primarul Decebal Făgădău a spus, în urmă cu câteva săptămâni, că este o creștere de peste 30 de milioane de lei față de anul trecut. Făgădău a afirmat că această creștere se datorează faptului că, în 2016, municipalitatea nu a reșit să cheltuiască toți banii rezervați sectorului de investiții. Deși unii văd acest lucru ca pe un eșec, conducerea Primăriei Constanța spune că banii vor fi cheltuiți anul acesta, iar proiectele vor fi duse la îndeplinire. Făgădău a afirmat că, în principal, fondurile din acest an vor fi alocate către educație, construcția de locuințe și programe sociale.