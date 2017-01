Constanţa are peste 300 de dascăli pensionari

Dacă cei peste 300 de profesori pensionari care predau în unităţile şcolare de învăţămînt din judeţul Constanţa vor renunţa la cursuri, sistemul de educaţie va rămîne descoperit. „Sistemul va rămîne descoperit. Peste trei săptămîni se va încheia primul semestru, iar situaţia şcolară nu va putea fi finalizată în multe cazuri”, a declarat, ieri, inspectorul pentru resurse umane Geval Nejdet, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Potrivit acestuia, în judeţul Constanţa activează peste 10.000 de cadre care ocupă 8.013 norme didactice. Cei 330 de dascăli pensionari care predau ocupă 319 norme didactice, în 53 dintre cazuri fiind vorba de norme didactice întregi, iar restul, fracţionate. Dacă ei vor fi nevoiţi să renunţe la a-şi susţine cursurile, elevii vor de pierdut, în condiţiile în care este criză de cadre didactice, multe dintre posturi fiind ocupate de personal necalificat. “Să luăm exemplul unui copil din mediul rural. Ce vină are el că este la ţară şi dascălii evită şcolile de aici? Şi, în al doilea rînd, cu ce este el vinovat ca să fie pus în situaţia de a-şi pierde şi dascălul calificat doar pentru că el este pensionar?”, a spus reprezentantul ISJ, menţionînd că mulţi dintre dascălii pensionari predau în mediul rural, iar marea majoritate dintre cei care lucrează cu normă întreagă sînt în învăţămîntul preprimar şi primar. Veniturile totale obţinute pe lună de un cadru didactic pensionar care predă sînt cuprinse între 1.500 şi 2.000 de lei. “Un dascăl pensionat în urmă cu cinci ani are o pensie de 700-800 de lei. Unul pensionat anul trecut are o pensie de 1.000-1.100 de lei. Cînd pensionarul nu este plătit la oră, ci este angajat la cumul pe normă întreagă sau fracţii de normă, este considerat ca debutant şi are, în primul an, un salariu de aproximativ 700 de lei. Faceţi socoteala şi apreciaţi dacă este vorba despre o sumă totală mare”, a explicat inspectorul.