Constanţa are spirit civic!

În urma raportărilor instituţiilor de învăţământ şi primăriilor din judeţul Constanţa, Campania “Let’s Do It, Romania!” pe plan local a reuşit să mobilizeze mai mulţi voluntari decât îşi propusese. “În urmă cu o săptămână anunţam că avem înscrise peste 5.000 persoane, sperând să participe 10.000 persoane. După ce am centralizat rezultatele, am realizat că există spirit civic în Constanţa. Mai exact, 12.570 voluntari au strâns, într-o singură zi, pe 24 septembrie, 66.713 saci de gunoi de 120 litri, rezultând o implicare de 1,74% din populaţia de 722.462 locuitori ai Constanţei”, a declarat coordonatorul pe Constanţa al “Let’s Do It, România!”, Cozmin Bârzan. Cu toţii ne-am fi dorit ca mediul înconjurător să fie curat, astfel încât să nu fie nevoie de o acţiune voluntară în masă pentru ecologizare. Mereu va exista un conflict între persoanele care aruncă deşeurile în natură şi oamenii care vor lupta pentru protecţia mediului înconjurător. “Let’s Do It, Romania!” militează pentru respectul mediului înconjurător şi îşi propune ca, de la an la an, numărul persoanelor care au un comportament responsabil cu natura să crească. Un adult este mai greu de reeducat, lui fiindu-i teamă doar de amenzi, pe care nimeni nu i le aplică atunci când lasă în urmă mormane de gunoaie. Copiii sunt receptivi, iar implicarea lor în campaniile de voluntariat se va reflecta în adulţii care vor deveni. În judeţul Constanţa, 4.732 elevi au participat la Ziua curăţeniei naţionale, colectând, în mare parte selectiv, 23.882 saci de deşeuri. “Am văzut voluntari cu vârste între 5 şi 80 de ani care au acceptat să participe la acţiunea de curăţenie. Procentul de implicare din partea cetăţenilor este de patru ori mai mare decât anul trecut. În urma acestor rezultate putem spune: “Whe Did It Romania!””, a declarat managerul de proiect pe Constanţa al “Let’s Do It, Romania!”, Victor Maxim.